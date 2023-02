NSi: Pri odstranjevanju žice obstaja sum netransparentnosti in korupcijskih tveganj

NSi zaradi suma netransparentnosti in korupcijskih tveganj pri izbiri ponudnika za odstranjevanje ograje na meji zahteva sklic komisije za nadzor javnih financ. Prepričani so, da so bila v postopku med drugim kršena načela preglednosti in zagotavljanja konkurenčnosti vseh ponudnikov, zato naj komisija k ukrepanju pozove računsko sodišče in KPK. Na ministrstvu za notranje zadeve pa poudarjajo, da je bila izbira ponudnika pregledna in skladna z zakonodajo.

Ministrstvo za notranje zadeve je novembra lani objavilo javno naročilo za odstranjevanje ograje na meji s Hrvaško. Za posel, vreden sedem milijonov evrov, je izmed štirih ponudnikov izbralo družbo Minis, ki je ograjo tudi postavljalo, čeprav je ta ponudila trikrat dražjo storitev od najcenejšega ponudnika.

V NSi zato zahtevajo sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ, ki bi obravnavala "sum netransparentnosti in resnih korupcijskih tveganj pri postopku oddaje javnega naročila za odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško", je danes dejal poslanec NSi Janez Žakelj.

Javnost naj bi po Žakljevih besedah že v obdobju vlade Miroslava Cerarja razburjal tudi podatek, da je imelo podjetje Minis sedež v Žalcu na istem naslovu kot takrat vladajoča SMC. "Kaže, da se vlade novih obrazov menjajo, dvorni izvajalci pa ostajajo," je danes komentiral Žakelj.

Izbrani ponudnik naj bi bil privilegiran

V NSi menijo, da je bil Minis v privilegiranem položaju, saj je namreč poznal potek ograje. Preostali ponudniki namreč niso imeli informacij o poteku ograje, ker je to še vedno državna skrivnost. Skoraj dvestokilometrsko traso ograje poznajo le ministrstvo, policija in izvajalec, ki jo je postavljal, torej podjetje Minis, ki bi tako za posel postavljanja kot tudi podiranja tehničnih ovir od države dobilo več kot 16 milijonov evrov, so kritični v NSi.

Na ministrstvu za notranje zadeve pa ob tem poudarjajo, da so kot naročnik v razpisni dokumentaciji podali vse informacije, ki so bile potrebne za pripravo ponudbe. Od objave javnega naročila do roka, navedenega v objavi javnega naročila, so imeli vsi morebitni ponudniki možnost vprašanj in pridobitve dodatnih informacij, so zagotovili.

V sporočilu za javnost so še zapisali, da je bil ponudnik Minis za odstranjevanje ograje na slovenski južni meji izbran na podlagi izvedenega preglednega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku, ki je bilo v začetku novembra 2022 objavljeno na portalu javnih naročil in v uradnem glasilu EU.

Ponudnik je bil izbran po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe, na podlagi cene, so še zapisali pri ministrstvu za notranje zadeve.

NSi predlaga revizijo javnega naročila

V NSi tako komisiji za nadzor javnih financ predlagajo, da sprejme dva sklepa in tako računskemu sodišču predlaga izvedbo revizije omenjenega javnega naročila, Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) pa uvedbo postopka zaradi suma korupcije pri izvedbi javnega naročila.

Tega, kdo nosi odgovornost za tokratno izbiro izvajalca, Žakelj sicer danes ni želel komentirati, saj da je to stvar pristojnih organov. Po njegovih besedah pa je dejstvo, da je bila pod sklep o izbiri podpisana ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ki je takrat začasno vodila tudi resor za notranje zadeve.

Na zahtevo za sklic seje se je danes odzval tudi vodja poslancev SD Jani Prednik in jo označil za legitimno potezo NSi. Napovedal je tudi, da bo SD sodelovala na seji.