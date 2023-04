Novost: inovativno turistično zavarovanje po načelu "plačaj, kolikor gostuješ"

Telekom Slovenije je patentiral tehnično rešitev, ki omogoča inovativno turistično zavarovanje, ki se obračuna glede na dejansko število dni, ko smo v tujini. Zavarovanje lahko vključuje do sedem oseb, in sicer dva odrasla in pet otrok do 15. leta.

Turistično zavarovanje, imenovano Brezskrbni, je edino v Sloveniji z jamstvom in obračunom premije po načelu "plačaj, kolikor gostuješ". Omogoča ga Zavarovalnica Sava. Na voljo je naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki lahko zavarovanje hitro in preprosto aktivirajo na daljavo, zavarovalna premija pa se obračuna samodejno, in sicer le za čas, ko je mobilna številka uporabnika prijavljena v omrežjih tujih operaterjev.

Naročniki turistično zavarovanje sklenejo tako, da v Mojem Telekomu določijo nosilno mobilno številko, na kateri želijo vključiti zavarovanje, po želji dodajo družinske člane ter sledijo navodilom. Zavarovanje lahko vključuje do sedem oseb, in sicer dva odrasla in pet otrok do 15. leta. Zavarovanci so o veljavnosti kritja samodejno obveščeni s SMS-sporočilom, ki ga prejmejo, ko se njihov mobitel poveže v omrežje tujega operaterja; SMS-sporočilo jih obvesti tudi o prenehanju kritja ob vrnitvi v domače omrežje.

Kaj vključuje zavarovanje Brezskrbni?

Turistično zavarovanje Brezskrbni vključuje stroške ambulantnega in bolnišničnega zdravljenja, nujni prevoz do zdravstvene ustanove in prevoz domov po končanem zdravljenju v višini do 30 tisoč evrov na posamezni zavarovalni primer in do 200 tisoč evrov v enem zavarovalnem letu.

Zavarovanci lahko z asistenčnim klicnim centrom Zavarovalnice Sava prek številke 386 2 618 0520 stopijo v stik 24 ur na dan, klic pa lahko opravijo tudi prek spletne strani Zavarovalnice Sava.

Tehnično rešitev je Telekom patentiral na Uradu za intelektualno lastnino.