Uporaba nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja postopoma od aprila dalje

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) smo v sodelovanju z ministrstvom za javno upravo (v nadaljevanju MJU) in ministrstvom za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) razvili kakovostne in zanesljive rešitve, ki omogočajo uporabo nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja od aprila leta 2023, ko bodo postopoma svoje informacijske rešitve prilagodili tudi vsi izvajalci zdravstvenih storitev in dobavitelji medicinskih pripomočkov.

Foto: ZZZS

Z uvedeno novostjo bodo lahko državljani postopoma pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih medicinskih pripomočkov uveljavljali zdravstvene storitve tudi z novo (biometrično) osebno izkaznico, ki jo je MNZ začelo izdajati marca 2022. To pomeni, da se lahko po novem sami odločimo, ali bomo ob obisku zdravnika, lekarne, optika ter preostalih izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov uporabili le novo osebno izkaznico, kartico zdravstvenega zavarovanja ali pa oba dokumenta.

V letu 2021 je bil podpisan sporazum o sodelovanju med MJU, MNZ in ZZZS, na podlagi katerega je omogočena uporaba nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja na popolnoma enak način kot kartice zdravstvenega zavarovanja.

Foto: ZZZS

Državljani imamo možnost uporabe samo ene kartice, vendar na ZZZS vseeno nadaljujemo izdajanje kartice zdravstvenega zavarovanja, in to iz več razlogov. Osebna izkaznica namreč ni obvezen dokument, prav tako nova osebna izkaznica, izdana otrokom do dopolnjenega 12. leta starosti, ni elektronska in je ne morejo pridobiti vse zavarovane osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje (npr. tujci). Tistim zavarovanim osebam, ki imajo novo osebno izkaznico, pa kartice zdravstvenega zavarovanja ni več treba predložiti pri zdravstvenih delavcih in v zdravstvenih zavodih, saj lahko za uveljavljanje zdravstvenih storitev uporabljajo novo osebno izkaznico. Postopek za uveljavljanje zdravstvenih storitev je z uporabo enega ali drugega dokumenta popolnoma enak.

Na ZZZS si bomo prizadevali, da bi bilo mogoče v prihodnje, z dodatnimi dopolnitvami obeh sistemov, zagotoviti tudi usklajeno izdajo obeh dokumentov. Zaradi uporabe nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja načrtujemo poenostavitve postopkov in prihranke sredstev. V dozdajšnjem sistemu letno izdamo povprečno približno 200 tisoč kartic zdravstvenega zavarovanja. Z uparitvijo evidenc lahko pričakujemo, da bi se količine izdanih kartic zdravstvenega zavarovanja zmanjšale, ker bi bilo državljanom, ki že imajo novo osebno izkaznico, pri uveljavljanju zdravstvenih storitev lažje uporabljati samo ta dokument. Tudi obravnava pri izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih medicinskih pripomočkov je s predložitvijo tega dokumenta preprostejša, ker je na novi osebni izkaznici fotografija, tako da ni potrebe po morebitnem dodatnem preverjanju identitete zavarovane osebe.

Uporaba nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja ter nadaljnji razvoj pomenita nadaljevanje izvajanja strateških aktivnosti na ZZZS za poenostavitve postopkov in zmanjševanje administrativnih ovir za vse deležnike v okvirih poslovanja z ZZZS.

Zavarovanim osebam svetujemo, da veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja zadržijo, dokler v prihodnjih tednih večina oziroma vseh 2.000 izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov ne prilagodi svojih informacijskih sistemov in tako omogoči uporabe osebne izkaznice tudi za uveljavljanje zdravstvenih storitev. Dodatne informacije: ZZZS Služba za poslovanje s karticami, tel. št. 01 / 30 77 466, e-pošta: kzz_sluzba@zzzs.si.

