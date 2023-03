Varuh zdravja predstavlja novost - Zavarovanje za male živali

Oglasno sporočilo

Foto: Vzajemna

Varuh zdravja Vzajemne s tem novim zavarovalnim produktom vstopa tudi na trg premoženjskih zavarovanj. Zavarovanje za male živali je namenjeno zavarovancem, lastnikom psa ali mačka, ki se s sklenitvijo želijo izogniti visokim stroškom veterinarskih storitev ter hkrati poskrbeti za svoje premoženje, če so na primer zaradi ugriza psa proti zavarovancu uveljavljeni odškodninski zahtevki zaradi odgovornosti, in pravno zaščito, za katero bo kot sozavarovalnica poskrbel ARAG.

Lastniki malih živali (psov in mačk) lahko izbirajo med tremi paketi, ki se med seboj razlikujejo v obsegu kritja veterinarskih storitev, višini zavarovalnih vsot posameznih kritij in soudeležbe. Paket S Zavarovanja za male živali krije veterinarske storitve v primeru nezgode, paket M poleg nezgode krije tudi veterinarske storitve v primeru bolezni, paket XL pa poleg veterinarskih storitev v primeru bolezni in nezgode krije tudi veterinarske storitve za ortopedijo in raka. Paket S nima soudeležbe, paketa M in XL imata 15-odstotno soudeležbo, poleg tega pa premija ni odvisna od starosti ljubljenčka. Vsem paketom se lahko priključi dodatno kritje za primer pogina. Zavarovanje se sklene za eno leto z avtomatskim podaljševanjem.

Posebna prednost Zavarovanja za male živali je edinstvena možnost veterinarskega posveta na daljavo Vet posvet, ki jo Vzajemna na trgu ponuja prva. Vet posvet lastniku male živali omogoča, da se z veterinarjem posvetuje na daljavo, ko je v dvomih glede resnosti težav svojega ljubljenčka. Z Zavarovanjem za male živali Varuh zdravja, Vzajemna strankam omogoča, da poskrbijo za zdravje vseh družinskih članov, tudi svojih štirinožnih prijateljev.

Varuh zdravja, Vzajemna je z več kot 820 tisoč člani največja specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. Poleg dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ponujajo široko paleto drugih zdravstvenih zavarovanj, med katerimi je trenutno najbolj aktualno zavarovanje za kritje stroškov samoplačniških zdravstvenih storitev Zdravstvena polica, ki s storitvama Dr. Posvet in E-zdravnik vključuje posvet z zdravnikom na daljavo prek klepeta, klica ali videa. Aktualna so še nezgodna zavarovanja, zavarovanja za primer težjih bolezni in zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. Vzajemna je od leta 2015 imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje in od lani tudi imetnica certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Naročnik oglasnega sporočila je Vzajemna.