Novogoriški policist objavil posnetek streljanja, proti njemu že uvedli postopek #video

Na svojih profilih že objavljal sporne in sovražne vsebine

Posnetek, ki ga je policist PU Nova Gorica Dušan Djogić na svojem facebook profilu objavil na dan državnozborskih volitev 24. aprila letos, se je po spletu razširil šele v zadnjih dneh. Na posnetku je nad objavo s smejkom označil, da se počuti veselo, strele pa je pospremil z besedami: "Za zmago!"

Policist naj bi že večkrat na svojem Twitter profilu izražal sporna stališča, usmeril pa jih je tudi proti vladi Janeza Janše in nekdanjemu predsedniku vlade osebno.

Proti policistu uveden notranje varnostni postopek

Kot so nam sporočili s policije, so zoper uslužbenca že uvedli notranje varnostni postopek, prav tako pa njegovo dejanje označili za nedopustno.

"Uslužbenci policije smo se na podlagi določil Zakona o organiziranosti in delu v Policiji, Pravil policije in Kodeksa policijske etike, dolžni vzdržati ravnanj, ki bi lahko glede na naravo našega dela, imela za posledice škodo ugledu Policije ali celo kršitev pozitivne zakonodaje," so v zvezi z vprašanjem o spornem ravnanju in ukrepih zoper policista, ki je na socialnem omrežju twitter delil sporne izjave in posnetek s streljanjem iz kratkocevnega orožja, pojasnili na PU Nova Gorica.

Na policiji cenjujejo, da sporno oz. nedopustno ravnanje policista PU Nova Gorica lahko predstavlja kršitev zgoraj navedenih določil oz. glede uporabe strelnega orožja na posnetku, lahko celo kršitev druge pozitivne zakonodaje.

"Glede na navedeno je bil zoper policista uveden notranje varnostni postopek, katerega ugotovitve bodo v nadaljevanju podlaga za morebiten delovno pravni ali drugi ukrep," so še zapisali.