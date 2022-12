Italijanska policija ledvici dostavila z lamborghinijem

Avtomobil, ki doseže najvišjo hitrost 325 kilometrov na uro in od nič do sto kilometrov na uro pospeši v treh sekundah, je proizvajalec luksuznih avtomobilov Lamborghini italijanski policiji poklonil leta 2017.

Avtomobil, ki doseže najvišjo hitrost 325 kilometrov na uro in od nič do sto kilometrov na uro pospeši v treh sekundah, je proizvajalec luksuznih avtomobilov Lamborghini italijanski policiji poklonil leta 2017.

Italijanski policisti so danes s posebej prilagojenim avtomobilom znamke Lamborghini dostavili ledvici dvema bolnikoma, ki sta bila od darovalcev oddaljena več sto kilometrov, so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz italijanske policije.

"Dostavili bomo najlepše božično darilo: življenje," so pri italijanski policiji zapisali v objavi na družbenih omrežjih, ki so jo pospremili s fotografijo medicinske hladilne skrinjice v posebej prilagojenem sprednjem delu avtomobila lamborghini huracan.

Iz Padove v Modeno in nato v Rim

Organa so policisti prepeljali iz Padove na severovzhodu Italije, najprej v 170 kilometrov oddaljeno bolnišnico v Modeni in nato v drugo zdravstveno ustanovo v Rimu, oddaljeno več kot 400 kilometrov.

Uporabljajo ga za nujne prevoze krvi in organov

Dodelili so ga avtocestni patrulji v Bologni na severu Italije, ki ga uporablja tako za običajne policijske operacije kot za nujne prevoze krvi in organov.

Drugega huracana, ki ga je proizvajalec podaril italijanski policiji, uporablja avtocestna patrulja v Rimu, medtem ko je avtomobil lamborghini gallardo iz leta 2009, ki ga je nekoč prav tako uporabljala policija, zdaj razstavljen v muzeju.