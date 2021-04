Novo življenje za ljubko alpako, ki se je skotila brez zadnjih dveh nog #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marie ni običajna alpaka. Skotila se je brez zadnjih dveh nog, ob težkem porodu izgubila mamo in sestro ter ostala sirota. A Marie danes kljub temu živi polno življenje. To ji omogoča invalidski voziček, narejen posebej zanjo.

Ronja Pohl je alpako po imenu Marie Hope, kar v prevodu pomeni upanje, prvič videla, ko je bila ta še mladiček. 20-letnici se je uboga alpaka zasmilila in vzela jo je k sebi, odločena, da ji omogoči normalno življenje. "Ko sem jo videla na kmetiji kjer je takrat živela, je skakljala okoli, kljub temu da je brez zadnjih dveh nog, kot bi hotela vsem pokazati, kako močan karakter ima in kako zelo si želi živeti," je za Reuters povedala njena nova skrbnica.

Ronja Pohl je Marie prvič videla, ko je bila ta še mladiček in takoj ji je prirasla k srcu. Foto: Reuters

Alpako je pripeljala na kmetijo blizu Frankfurta v Nemčiji, kjer je zaposlena. Najprej sta obiskali veterinarja, kjer so Marie amputirali zadnjo nogo, nato pa je sledil obisk podjetja, kjer izdelujejo invalidske vozičke za živali.

Alpake so podobne majhnim lamam. Živijo v čredah in za razliko od lam pljuvanje uporabljajo predvsem za urejanje medsebojnih odnosov znotraj črede. Veljajo za mirne živali, ki nujno potrebujejo družbo svoje vrste.

Prilagojen voziček ji omogoča, da postopoma obremenjuje amputirano nogo in veselo skaklja okoli ter živi normalno življenje alpake. Marie je polna energije in odlično se razume z ostalimi živalmi na kmetiji. S pomočjo vozička je samostojna, pravi njena lastnica: "Takoj, ko bo lahko uporabljala še amputirano zadnjo nogo, ji bodo amputirali še drugo, in takrat se bo lahko pridružila ostalim alpakam na kmetiji."

Alpaka Marie se je skotila brez zadnjih dveh nog. Ob rojstvu je izgubila mamo in sestro ter tako postala sirota. Foto: Reuters