Novinarski sindikati na RTVS: Ker nas vodstvo ne jemljejo resno, mogoče zaostrovanje stavke

"Če ne bo resnosti za pogajalsko mizo, ne bomo več popuščali in bomo vztrajali pri izvedbi stavkovnih aktivnosti," je dejala vodja sindikalne pogajalske skupine in predsednica Sindikata novinarjev Slovenija Alenka Potočnik, ki meni, da bo to nujen korak, saj sicer ne bodo slišani.

Ob tem je spomnila, da je minilo že devet mesecev od napovedi stavke, v tem času so odtekli nekaj krogov pogajanj, dosegli pa še vedno niso nič. Po njenem mnenju šele zaostrovanje stavkovnih aktivnosti pripravi vodstvo k pripravljenosti na nadaljevanje pogajanj, kar se je izkazalo že pri zadnji najavi stavkovnega dne, zaradi katere je v. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough vložil tožbo za nezakonitost stavke in predlog za začasno zadržanje. Sodišče je njegovo zahtevo zavrglo.

Intenzivna pogajanja, a le en sestanek

Sindikalna stran je takrat pristala na intenziviranje pogajanj in zaradi tega preložila zaostritev stavkovnih aktivnosti, a se jim je uspelo sestati le enkrat. Vse do zdaj so čakali na potrditev termina in pričakovali, da se bo to zgodilo v petek, a jim je Grah Whatmough po današnji novinarski konferenci sporočil, da se je pripravljen spet pogajati, vendar šele prihodnji teden.

Po besedah predsednice generalnega vodstva stavkovnega odbora in Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helene Milinković so razmere v informativnem programu še vedno akutne, kar lahko javnost dnevno opaža tudi ob spremljanju informativnih oddaj.

"Urbanija deluje kot nekakšen generalni direktor"

Glede danes predstavljenih pozitivnih rezultatov lanskega poslovanja in dela RTVS je dejala, da se v koordinaciji novinarskih sindikatov s takim načinom interpretacije ne strinjajo, saj že ves čas opozarjajo na nepravilnosti. Ob tem Grahu Whatmoughu očitajo, da se je skril in prepustil odločanje v. d. direktorju Televizije Slovenija Urošu Urbaniji, ki deluje kot nekakšen generalni direktor v senci in izvaja vztrajne pritiske na kolektiv informativnega programa.

Najprej je po njenih besedah želel s seznami prisotnosti na jutranjih sestankih preverjati, ali kdo od zaposlenih v informativnem programu krši delovne obveznosti. "Šlo je za samovoljni akt, ki je bil nato opuščen," je dejala Milinkovićeva.

Prejšnji teden so zaposlene v informativnem programu obvestili, da bo njihovo delo po novem normirano ne glede na to, da so javni uslužbenci in da naj bi bila pravila za ocenjevanje dela zaposlenih enaka za vse zaposlene na RTVS, ne pa le za tiste v informativnem programu.

Čudijo jo trditve Urbanije, da naj bi z novimi pravili soglašali tudi drugi odgovorni uredniki, saj gre po njenem mnenju za nezakonit akt. Generalni direktor se do zdaj na to še ni odzval, razen z današnjim kratkim sporočilom, da ne gre za uraden dokument, medtem ko zaposleni na uradno pojasnilo še vedno čakajo, je dodala.

"Vse te poteze razumemo kot nadaljevanje šikaniranj in pritiskov na zaposlene v informativnem programu, kjer so vsi kritični novinarji postavljeni na stranski tir, enako velja za urednike," je dejala Milinkovićeva in vodstvu očitala tudi diletantski način uvajanja programsko-produkcijskega načrta za leto 2023.

Letno poročilo brez poročila sveta delavcev

Na skrb vzbujajoče stanje je opozoril tudi predsednik sveta delavcev RTVS Robert Pajek. Nadzorni svet je v sredo potrdil letno poročilo, v katerem pa sploh ni poročila sveta delavcev, kar pomeni, da ni popolno, je opozoril.

"Svoje poročilo smo oddali do postavljenega roka, v njem pa smo bili kritični do vodstva hiše in njegovih odločitev, povezanih s kadrovsko politiko, in prikaza finančnega stanja, ki je iz prvotnih petih milijonov evrov izgube kar naenkrat postal pozitiven," je dejal Pajek. Vprašal je še, ali je bil njihov dokument morda izločen zaradi izrečene kritike.

Podpredsednica sveta delavcev Ilinka Todorovski pa je poudarila, da Grah Whatmough "lastne napake, ki pod vprašaj postavljajo preživetje največje in bistvene medijske in kulturne institucije v državi, retušira tako, da se hvali z dobičkom, ki ga prikazuje na podlagi kreativnega računovodstva".

Po mnenju Pajka je najbolj skrb vzbujajoče to, da se vodstvo s svetom delavcev vse od ustanovne seje oktobra 2022 še vedno ni sestalo na nobeni redni seji, s čimer naj bi kršilo zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in participacijski pogodbi in tako praktično onemogočalo poslanstvo sveta delavcev.

V zvezi z današnjim odločanjem ustavnega sodišča o pobudi za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS s predlogom za začasno zadržanje je Milinkovićeva dejala le, da pričakujejo odgovorno razsojanje ustavnih sodnikov. "Vemo, kje so težave pri zakonu, a zato je odgovorna vlada, ki je zakon pripravila," je dodala. Ob tem je izrazila upanje, da bo ustavno sodišče pri odločanju upoštevalo javni interes.