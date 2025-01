Zaživel je Inštitut za znanstveno proučevanje in raziskovanje psihopatije. Naloga inštituta je ozaveščanje o simptomih in vplivu psihopatije na posameznika in družbo, so danes pojasnili na novinarski konferenci. V sklopu inštituta je na voljo tudi prvi brezplačni spletni psihološki svetovalec za področje psihopatije.

V sodobni družbi je osebnostna struktura psihopata vedno pogostejša, sta na novinarski konferenci poudarili direktorica Inštituta za znanstveno proučevanje in raziskovanje psihopatije (IPSIH) Leonida Zalokar in strokovna vodja Andreja Pšeničny.

Povzročajo družbene in gospodarske posledice

V Sloveniji približno 15 tisoč oseb ustreza kliničnim kriterijem psihopatske osebnostne motnje, medtem ko ima vsaj desetkrat toliko posameznikov subklinično psihopatsko strukturo, je dejala Zalokar. Ti posamezniki s svojim vedenjem povzročajo znatne družbene in gospodarske posledice, meni.

Kot je pojasnila Zalokar, se vedenjske motnje lahko pojavijo že v otroštvu. Kot je navedla, ima po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije 20 odstotkov otrok v vsaki populaciji duševne motnje, pri čemer se polovica teh razvije pred 14. letom starosti.

Foto: STA

Številne tuje raziskave se osredotočajo na podtip vedenjskih motenj, ki se pojavljajo pri od enem do treh odstotkih otrok. Ta podtip, znan kot brezčutne neobčutljive poteze, se kaže v manipulativnosti, mučenju živali, krutosti, pomanjkanju empatije in vesti, brezobzirnosti ter zavračanju odgovornosti.

Spremembe na tem področju so nujne

"Za ustanovitev inštituta smo se odločili, ker Slovenija pri prepoznavanju in obravnavi teh motenj zaostaja za drugimi državami EU. Nujne so spremembe v zakonodaji, posodobitvi študijskih programov in zagotavljanju večjega dostopa do terapevtskih programov," je poudarila Zalokar.

Na inštitutu si bodo zato prizadevali za uveljavitev z dokazi podprtih učinkovitih tujih praks, razvijali programe, ki so usmerjeni v podporo otrokom z brezčutnimi neobčutljivimi potezami, in njihovim družinam, je utemeljila.

Namen inštituta je preučiti tudi biološke, okoljske in družbene vzroke psihopatije ter razviti diagnostična orodja za zgodnje prepoznavanje in učinkovite postopke terapevtskih obravnav. Raziskoval bo tudi heterogenost psihopatije in njen vpliv na kriminalno vedenje, poslovni svet in medosebne odnose.

Ne le škoda gospodarstvu, ogrožajo tudi zaposlene

Pšeničny meni, da posamezniki s psihopatskimi značilnostmi v delovnem okolju v Sloveniji povzročijo gospodarsko škodo v višini približno ene milijarde evrov letno. Tako gospodarsko kot družbeno škodo pomenijo tudi dejanja, ki resno ogrožajo duševno zdravje zaposlenih. V Sloveniji, kot je dejala Pšeničny, s tem povezani stroški znašajo 2,1 milijarde evrov letno. Po njenih besedah bodo zato predlagali tudi zakonodajne ter sistemske rešitve za zaščito žrtev in obravnavo psihopatije.

Andreja Pšeničny Foto: STA

"Ugotavljamo namreč, da prijavitelji dejanj, povezanih z medsebojnimi konflikti na delovnem mestu, ne uživajo enake pravne zaščite kot žvižgači koruptivnih ali podobnih dejanj. Zato dajemo pobudo zakonodajalcem, da se zaščita žvižgačev razširi tudi na postopke, povezane z mobingom in šikaniranjem," je poudarila. Izenačena zaščita bi po njenih besedah prispevala k učinkovitejši obravnavi teh težav.

Informacije o psihopatski osebnostni strukturi in podrobnosti o delovanju inštituta so na voljo na spletni strani psihopatija.si, kjer je dostopen tudi prvi brezplačni psihološki svetovalec za področje psihopatije, razvit na osnovi umetne inteligence.