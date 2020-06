Nova velika pridobitev v Luki Koper #video

Nov privez na severnem delu tretjega bazena bo Luka Koper uporabljala za privezovanje ladij za prevoz avtomobilov. Ladje bodo s krmo naslonjene na novozgrajeno armiranobetonsko ploščo, z bokom pa na pet odbojnikov, ob katerih bo tudi mostiček za peš dostop privezovalcev, so projekt po pisanju STA na spletni strani opisali v Luki Koper.

Novi privez ro-ro bo, kot so še poudarili, razbremenil promet v prvem bazenu, kjer so predvidene obsežne investicije za potrebe kontejnerskega terminala. Poleg tega bo novi privez bliže površinam, ki so namenjene skladiščenju avtomobilov, kar bo skrajšalo transportne poti od ladje do skladišča ter s tem zmanjšalo operativne stroške in obremenitev okolja, navaja STA.

V drugi fazi bodo privez tudi dogradili in posodobili, česar bodo veseli v Slovenski vojski. Severna stran odbojnikov bo namreč namenjena plovilom Slovenske vojske, ki bodo tako končno dobila stalen privez, in to v bližini ankaranske vojašnice, še piše STA.