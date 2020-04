Nova pravila za vse, ki se vračajo v Slovenijo

Vlada je objavila nova navodila za slovenske in tuje državljane, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine. Od sobote bo tako za vse zdrave osebe, ki se bodo vrnile iz tujine, predvidena karantena, za osebe z bolezenskimi znaki okužbe z novim koronavirusom pa izolacija. Ukrep ne velja za tranzitne potnike in delovne migrante.

Če bo oseba, ki se vrača iz tujine v Slovenijo, zdrava, bodo zdravstveni delavci njene podatke posredovali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Ta bo zanjo predlagal karanteno na stalnem ali začasnem naslovu v obdobju 14 dni od prihoda v Slovenijo, poroča STA.

Ministrstvo za zdravje bo na predlog NIJZ izdalo karantensko odločbo, ki jo bodo skupaj z navodili priporočeno prejeli po pošti na stalni ali začasni naslov.

Danes se bo v Slovenijo vrnilo še 148 Slovencev iz Velike Britanije. Na brniškem letališču naj bi pristali okrog 18. ure.

Kazen za neupoštevanje: 400 evrov

Foto: STA Oseba se mora do doma ali lokacije bivanja v času karantene odpeljati po najkrajši poti in brez ustavljanja. Do prejema odločbe naj se izolira, torej ostane doma, in izogiba stikom z drugimi. Če kaj potrebuje iz trgovine, naj ji to dostavi Rdeči križ oz. civilna zaščita. Za neupoštevanje navodil je predvidena denarna kazen v znesku 400 evrov.

Če oseba pri sebi opaža bolezenske znake, značilne za okužbo z novim koronavirusom, kot so slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina ali težko dihanje, naj se takoj izolira in obvezno pokliče izbranega zdravnika ali urgentno službo tam, kjer živi. Po presoji zdravnika bo v izolaciji na domu ali v bolnišnici.

Če na stalnem ali začasnem naslovu osebe ni ustreznih pogojev za karanteno ali izolacijo, mora o tem takoj obvestiti mejno policijo, da bo s civilno zaščito zanjo zagotovila ustrezno nadomestno lokacijo v zato določenih hotelskih objektih. Karantensko odločbo in navodila bo taka oseba prejela pred nastanitvijo oz. ob njej na tej lokaciji.

Uradni govorec vlade Jelko Kacin o aktualnem stanju. Video: Planet TV

Ukrep začne veljati v soboto

Ukrep velja od sobote od 6. ure zjutraj. Nanaša se na cestne in železniške mejne prehode, pa tudi letališča in pristanišča.

Navodila sicer ne veljajo za delovne migrante in osebe, ki opravljajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali so v tranzitu, ter osebe, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu, dodaja STA. Velja pa za delavce, ki prehajajo mejo zaradi sezonskega opravljanja del.