Infektologinja Bojana Beović: Čez en teden bo jasno, kakšna je situacija

Kaj je na današnji novinarski konferenci povedal vladni govorec Jelko Kacin.

V začetku marca smo v Sloveniji potrdili prvi primer novega koronavirusa. Osem dni pozneje, ko so okužbo z virusom potrdili že pri 89 ljudeh, je bila razglašena epidemija. Šole so zaprli, javno življenje v državi pa se je ustavilo. Sredi meseca je sledil drugi val ukrepov, s katerim je bilo še dodatno omejeno gibanje. Do danes smo v Sloveniji potrdili 934 primerov okužbe, 20 ljudi pa je umrlo.

Stanje se umirja, a ne delajmo prehitrih zaključkov

Od uveljavitve prvih ukrepov, s katerimi smo želeli zajeziti eksponentno širjenje virusa in zlom našega zdravstvenega sistema, tako mineva že tretji teden. Pa ukrepi delujejo in se širjenje okužbe umirja? Kot pravi infektologinja Bojana Beović, sicer vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje, se stanje malenkost umirja. "Ampak, še vedno je prezgodaj reči, kaj to pomeni. Projekcije so, da bomo v enem tednu, če bomo šli na enak način naprej, lahko rekli, da se dejansko umirja."

Še dolgo ne bo, kot je bilo

Kot je dodala sogovornica, bomo tudi v primeru, če se bo stanje umirilo, javno življenje v Sloveniji oživili zelo postopno. "Izkušnje držav, ki so šle čez to, predvsem azijskih držav, opozarjajo, da to odpiranje ne sme biti prehitro. Tudi, če bomo v enem tednu ugotovili, da smo dosegli vrh epidemije in da se je trend prepričljivo obrnil navzdol, to še ne pomeni, da bomo lahko vse sprostili," pojasnjuje.

Infektologinja Bojana Beović opozarja, da bomo morali tudi po tem, ko bomo virus omejili, ostati pazljivi, da ne pride do novega izbruha in bi morali ponovno sprejeti stroge ukrepe. Foto: STA

Beovićeva dodaja, da je bilo včeraj v uglednem ameriškem časopisu objavljeno tudi mnenje, v katerem se po vseh teh izkušnjah ocenjuje, kar so predvidevali tudi strokovnjaki v Sloveniji, da bodo ti ukrepi trajali okoli deset tednov oziroma skoraj tri mesece.

Če ne bomo pazljivi, lahko virus ponovno izbruhne

Pri tem pa infektologinja opozarja, da ob tem, ko bo začela epidemija upadati, ne smemo povzročiti, da bo na novo vzplamtela, ker potem tečemo še en krog. "To je zelo občutljiva stvar. Dejstvo je, da populacija v veliki meri ne bo prekužena. Veliko ljudi bo ostalo še vedno dovzetnih za virus. V Sloveniji pa imamo staro populacijo, ki ni le dovzetna za virus, ampak tudi z velikim tveganjem, da bo bolezen potekala slabo," dodaja.

Kot pravi, bomo morali biti zelo previdni. Ko se bo stanje dobro umirilo in ukrepi z zaporo celotne države ne bodo več potrebni, bo treba zelo skrbeti za vsako novo žarišče in ga tam omejiti. Tukaj bomo morali biti po njenem mnenju zelo uspešni. Morda se s tem ukvarjati po regijah in delovati na vse delovno-intenzivne in inovativne načine. Česa takšnega še nismo delali, dodaja.

Žarišče v domovih za ostarele in v Ljubljani

Vtis je, da so glavna žarišča novega koronavirusa trenutno domovi za ostarele in s tem povezane nekatere regije, to sta celjska in novomeška regija. Ljubljanska regija, ki ima največjo incidenco bolezni, pa najbrž ne samo zaradi domov za ostarele, ker te številke niso tako ogromne, ampak gre za urbano populacijo, kjer ljudje živijo bolj skupaj in se virus lažje prenaša, še pojasnjuje sogovornica.

Testi za domačo uporabo, ki jih trenutno najdemo na trgu in lahko posameznikom pokažejo, ali so že preboleli novi koronavirus, so nezanesljivi. Bodo pa kmalu na voljo testi, ki bodo bolj zanesljivi. Foto: STA

Testi za domačo uporabo še niso zanesljivi

V zadnjih dneh se veliko govori tudi o testih za domačo uporabo, ki naj bi posameznikom pokazali, ali so že preboleli okužbo z novim koronavirusom ali ne. Kot odgovarja Beovićeva, so ti testi za zdaj zelo nezanesljivi. Če je test na primer zanesljiv le v 70 odstotkih, v 30 pa ni, lahko da hitro lažen rezultat in zato je uporaba takšnih testov tvegana in lahko zelo zavajajoča.

Novi koronavirus je namreč zelo podoben koronavirusu, ki povzroča navaden prehlad, zato je tukaj možna navzkrižna reaktivnost in lahko ti slabi testi denimo potrdijo prisotnost starega koronavirusa, ne pa denimo novega.

Tudi v Sloveniji bodo ugotavljali, kdo je virus prebolel

Je pa Bojana Beović dodala, da čakajo dobre teste, ki naj bi bili na voljo kmalu in bodo zanesljivi. "Ko bomo imeli boljše teste, bomo tudi v Sloveniji šli delat raziskave, koliko populacije je prekužene, koliko ljudi je prebolelo in koliko ljudi je vsaj z veliko verjetnostjo zaščitenih," pravi.