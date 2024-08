Nova nuklearka na Češkem: zakaj so izbrali Korejce?

Tako Češka kot Slovenija sta državi z jedrsko energijo. Javno mnenje v obeh državah je večinsko naklonjeno temu viru energije. Podoben, približno tretjinski, je v obeh državah tudi odstotek proizvedene energije, ki prihaja iz jedrskih objektov. Toda Čehi so korak pred Slovenci. Medtem ko bodo imeli državljani Slovenije na novembrskem posvetovalnem referendumu možnost glasovati o načelni odločitvi slovenske politike za drugi blok krške nuklearke, so na Češkem že izbrali ponudnika za nova dva bloka elektrarne v mestu Dukovany, kjer že stojijo štirje reaktorji.

Gre za južnokorejskega energetskega velikana KHNP, ki je tudi med možnimi dobavitelji tehnološke opreme za novo nuklearko v Krškem. Premagal je francoski EDF, ki se ga prav tako omenja kot dobavitelja za krško nuklearko. Čehi načrtujejo, da bodo začeli graditi leta 2029, nuklearka naj bi začela delovati leta 2036.

Tudi Čehi z največjo investicijo v zgodovini

O projektu smo se pogovarjali z dobrim poznavalcem energetike, novinarjem češkega časnika Hospodarske noviny Ludekom Vainertom. Pravi, da gre za največji investicijski projekt v zgodovini Češke, vreden skoraj 16 milijard evrov, pomemben delež pri gradnji bodo imela tudi češka podjetja. Premier Petr Fiala zagotavlja, da bo njihov delež znašal 60 odstotkov.

A novinar Vainert opozarja, da so pogovori o tem še na začetku in da se bo treba dogovoriti še o drugih podrobnostih posla, tudi finančnih. Zgoraj omenjena cena namreč ne vključuje stroškov financiranja, torej posojil in državnih garancij. Podobne razprave smo spremljali tudi v Sloveniji. V češkem primeru pa je nejasno tudi, ali bodo v projekt vstopili zasebni vlagatelji.

Novinar češkega časnika Hospodarske noviny Ludek Vainert pravi, da se tudi na Češkem pojavljajo strahovi o naknadni podražitvi največjega investicijskega projekta v zgodovini Češke. Foto: Osebni arhiv

Bojijo se podražitve projekta ...

Vainert še pravi, da je bilo nekaj odpora tudi pri glavnem investitorju, češkem nacionalnem energetskem koncernu ČEZ. Je namreč v večinski, 70-odstotni državni lasti, a preostali zasebni lastniki se bojijo naknadne podražitve projekta in tudi višje cene elektrike, kot jo napovedujejo v tem trenutku. Še en vidik razprave, podoben nekaterim pomislekom v Sloveniji.

... a nimajo alternative.

Je pa češko javno mnenje, še bolj kot slovensko, naklonjeno jedrski energiji, še posebej glede na omejene možnosti pridobivanja obnovljivih virov energije, pravi Vainert. Tako ocenjuje, da je na Češkem doseženo visoko soglasje, da so nuklearke dobra odločitev, hkrati pa meni, da se javnost ne zaveda vseh stroškov, ki jih prinaša tako veliko projekt, in da je o njem preslabo informirana. Vlaganje v projekte, ki bodo končani čez 15 let, je tvegano tudi zato, ker je težko napovedati, kakšen bo evropski energetski trg leta 2040, meni novinar uglednega češkega poslovnega časopisa.

Zakaj so zmagali Korejci?

Zanimalo nas je tudi, zakaj so se Čehi odločili za korejskega ponudnika. Vsekakor je glavni razlog cena, pravi Vainert, ni pa zanemarljivo niti to, da je imel francoski ponudnik težave z zamujanjem rokov pri izgradnji projektov na Finskem in v Veliki Britaniji. Če bi bili v ospredju politični kriteriji, bi ZDA naklonjena Češka izbrala Američane, pravi Vainert. A tudi pri njih je bila med drugim težava cena, ki jo je ponudila družba Westinghouse. Ta se je leta 2017 znašla v velikih finančnih težavah, vložen je bil tudi predlog za stečaj. Korejski ponudnik, ki vlaga tudi v češko industrijo, pa je v državni lasti, poudarja novinar časnika Hospodarske noviny.

Podobno kot v Sloveniji je skoraj celotna politična elita naklonjena jedrski možnosti, a na Češkem referendum nikoli ni bil na dnevnem redu. Češka javnost na jedrsko energijo, še posebej po začetku vojne v Ukrajini, gleda tudi v geopolitičnem kontekstu. Vidi jo kot pomemben element češke suverenosti, nam je še povedal Vainert.