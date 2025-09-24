Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., A. P. K.

Sreda,
24. 9. 2025,
18.17

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,73

Natisni članek

Natisni članek
promet promet štajerska avtocesta štajerska avtocesta

Sreda, 24. 9. 2025, 18.17

24 minut

Nova nesreča: zaprta je dolenjska avtocesta

Avtorji:
Na. R., A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,73
avtocesta, štajerka | Zastoj že nastaja na vzhodni ljubljanski obvoznici, na priključku na Zaloško cesto in proti razcepu Malence. | Foto Dars/Promet.si

Zastoj že nastaja na vzhodni ljubljanski obvoznici, na priključku na Zaloško cesto in proti razcepu Malence.

Foto: Dars/Promet.si

Štajerska avtocesta je po nesreči ponovno odprta na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal proti Zaloški cesti, Golovcu, voznikom sporočajo iz prometnoinformacijskega centra. So pa po slovenskih cestah nastale druge nesreče in številni zastoji.

Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo Goro proti Obrežju zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj.

Oviran promet je zaradi nesreče tudi na cesti Pesnica - Maribor center proti Mariboru. 

Številni zastoji

Zastoji so še na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zastoj tovornih vozil je tudi pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Vozila stojijo na voznem pasu.

Na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Vič iz smeri Kozarij je zaradi okvare tovornega vozila zaprt en prometni pas.

Predor Karavanke
Novice Predor Karavanke znova odprt, zastoj ostaja
promet promet štajerska avtocesta štajerska avtocesta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.