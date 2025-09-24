Nova nesreča: zaprta je dolenjska avtocesta

Štajerska avtocesta je po nesreči ponovno odprta na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal proti Zaloški cesti, Golovcu, voznikom sporočajo iz prometnoinformacijskega centra. So pa po slovenskih cestah nastale druge nesreče in številni zastoji.

Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo Goro proti Obrežju zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj.

Oviran promet je zaradi nesreče tudi na cesti Pesnica - Maribor center proti Mariboru.

Številni zastoji

Zastoji so še na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zastoj tovornih vozil je tudi pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Vozila stojijo na voznem pasu.

Na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Vič iz smeri Kozarij je zaradi okvare tovornega vozila zaprt en prometni pas.