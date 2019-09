Nova nesreča za Pipistrelovo letalo

O dogodku je bil obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč iz agencije za civilno letalstvo, ki je naročil, naj se letalo umakne s steze.

Letalo je okoli 20 minut prej vzletelo z letališča v Sečovljah ter naredilo panoramski polet do Kopra in Umaga. Ob vrnitvi je pilot na podlagi vseh potrebnih dovoljenj kontrole letenja pristal, a ker se kolesa na letalu niso spustila, je pristal na trupu letala in se ustavil na letališki stezi. Pri tem sta se poškodovala propeler in spodnji del trupa letala.

Vzrok nesreče še ni znan

Kot poročajo Primorske novice, je šlo za letalo pipistrel panthera 152, katerega lastnik je bil pilot, vsi trije udeleženci v nesreči pa naj bi bili tuji državljani.

Za zdaj še ni znano, ali je bil vzrok nesreče letala s slovensko registrsko oznako človeški dejavnik ali tehnična okvara, vzrok nesreče pa ugotavlja preiskovalec letalskih nesreč. Po poročanju letalskega portala Sierra5.net vremenskih vplivov na dogodek glede na uradne podatke ni bilo.

Po nesreči je posredovala tudi gasilsko-reševalna služba z gasilskim vozilom in šestčlansko posadko, po neuradnih informacijah Primorskih novic pa naj bi bila škoda ocenjena na okoli 40 tisoč evrov.