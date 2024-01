Nov zasuk v brazilski zgodbi: kdo je v resnici Darko Malić?

Z umorom srbskega državljana Darka Geislerja, ki so ga v brazilskem mestu Santos umorili v petek zvečer vpričo njegove žene in sina, so brazilski mediji povezali aretacijo Hrvata Darka Malića, ki naj bi bil vpleten v preprodajo mamil v istem mestu. Zdaj se je, podobno kot pri Geislerju, izkazalo, da Malić ni hrvaški državljan, ampak Brazilec s ponarejenim hrvaškim potnim listom in pravim imenom Fabian Costa Neri, poroča srbski Kurir.

Fabiana Costo Nerija, ki se je izdajal za Darka Malića, so brazilske oblasti v Santosu aretirale 6. januarja, le dan po krutem umoru srbskega državljana Darka Geislerja Nedeljkovića, ki se je zgodil vpričo njegove žene in otroka. Geisler je bil domnevni član škaljarskega kriminalnega klana in se je izdajal za Slovenca, je poročal srbski Kurir.

Costo Nerija so aretirali zaradi preprodaje mamil, podatki z njegovega telefona pa bi lahko razkrili, ali je povezan z umorom Srba 5. januarja v Santosu. Na lažni osebni izkaznici Darka Malića je navedeno, da je bila izdana 6. februarja 2019, 19. junija 2017 pa naj bi bil tudi datum njegovega vstopa na Hrvaško, poročajo brazilski mediji.

Neri ni želel izdati gesla za odklepanje telefona

Po navedbah brazilske policije so Costo Nerija aretirali med hišno preiskavo v soseski Caminho da Capela. Kurir poroča, da je Neri spal, ko so agenti vdrli na posestvo. Med preiskavo so zasegli okoli 190 gramov hašiša, mobilni telefon, tablico, nekaj denarja, tehtnico za natančno merjenje, hrvaško osebno izkaznico in vizitke z imenom Darko Malić.

Neri v teku policijske preiskave ni hotel izdati gesla za odklepanje svojega pametnega telefona, vendar je sodišče odobrilo kršitev zaupnosti elektronske opreme, ki je trenutno v postopku. Glede na razkrite podatke bi lahko preiskava razkrila nove podrobnosti.

Spomnimo ...

V petek je bil v Santosu vpričo svoje žene in sina večkrat ustreljen 43-letni Slovenec, za katerega se je izkazalo, da ni bil slovenski državljan, temveč Darko Geisler Nedeljković, Srb iz Pančeva, domnevni član škaljarskega kriminalnega klana. Hrvata Darka Malića, za katerega pa se je izkazalo, da je brazilski državljan s ponarejenim hrvaškim potnim listom in pravim imenom Fabian Costa Neri, pa so brazilski organi aretirali dan po tem, na pravoslavni božič 6. januarja, osumljen pa naj bi bil vodenja kriminalne združbe, ki je v Santosu prodajala mamila, poroča srbski Kurir.