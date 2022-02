Nov udarec za Levico. Pomemben član jim je odletel h Golobu.

Lenart Žavbi je sicer sin Aleksandra Lucuja, kolumnista Nedeljskega dnevnika.

V Levici, ki jo vodi koordinator Luka Mesec, se v zadnjem obdobju soočajo z več odhodi pomembnih članov.

Stranko Levica je januarja zapustila poslanka Violeta Tomić. To je bila po prestopih Franca Trčka in Željka Ciglerja v stranko SD že tretja poslanska izguba v tem mandatu. Ostalo jih je še šest.

Po treh poslancih je Levico Luke Mesca zapustil še eden od pomembnih članov stranke. Foto: STA

Besedni spopad Sukičeve in Tomićeve

Da stanje v stranki ni rožnato, je razkril tudi besedni spopad na družbenem omrežju Facebook, ki sta ga uprizorili poslanki Nataša Sukič in Tomićeva.

Sukičeva je z objavo, ki jo je naslovila Politično kameleonstvo, stopila na žulj Tomićevi. Zapisala je, da razume prestopanje poslancev med levo-liberalnimi strankami, kjer po njenih besedah praktično ni programskih razlik, le anomalije tipa SMC. Niti malo pa ji, kot je zapisala, niso razumljiva prehajanja izvoljencev ljudstva med DeSUS in SNS ali med DeSUS in NSi ali med Levico in SD.

"Kako za vraga boš dosledno zastopal svoja načela in vrednote demokratičnega socialista v socialnodemokratski stranki ali celo kakšni liberalni stranki?!" je zapisala Sukičeva. Dodala je, da tovrstno konvertitstvo oziroma kameleonstvo govori izključno o človeku samem, "o njegovi načelnosti, zavezanosti k stvari, o kredibilnosti, ki je vse prej kot to".

Tomićeva: Najljubši šport Levice je brcanje človeka, ko je na tleh

Tomićeva ji je odgovorila: "Suki, NEHAJ!!! Se ti ne zdi, da si kdaj lahko tudi tiho?? Predvsem, če nisi vprašana? To pljuvanje po Željku (Ciglerju, op. p.) je samo dokaz, da je imel tehtne razloge za prestop iz stranke, katere najljubši šport je brcanje človeka, ko je na tleh. Glede na to, da to veš, bi bilo res korektno in pošteno molčati."