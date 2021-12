Po Tomićevi in Jerkičevi še Kordiš: Dragi narod, nategnili so te

"Dragi narod, nategnili so te," je poslanec Levice Miha Kordiš zapisal na Facebooku v času praznikov, ko se spominjamo tudi plebiscitne odločitve. Kordiš meni, da smo Slovenci z osamosvojitvijo in ustanovitvijo lastne države ter z odcepitvijo od Jugoslavije izvedli "kapitalistično kontrarevolucijo". Kordiševa objava je le ena v nizu nenavadnih zadnje čase. Pred tem je poslanka Levice Violeta Tomić ljudstvo na spletnem omrežju obvestila, da se je po okužbi s Covid zdravila z "alternativnimi" zdravili, ki jih zdravstvo odsvetuje in da je nedopustno, da "nas silijo v ceplenje". Predsednica svobodnih sindikatov Lidija Jerkič pa je v čestitki ob praznikih sogovornike v socialnem dialogi, to so sindikati, delodajalci, kot posrednik pa tudi vlada, označila kar za mafijo.

Po prepričanju Kordiša gre pri praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti za nateg in prevaro establišmenta, saj naj bi prav ta struktura socialno pravičnosti in solidarnost zamenjala za razvojno, zdravstveno, stanovanjsko, skrbstveno in socialno krizo, da zdaj peščica ljudi sama bogati in ta dan obeležuje s praznikom, ki ga praznujemo 26. decembra. Kako je predsednica ZSSS Jerkičeva skoraj hkrati ozmerjala še socialne partnerje, si lahko preberete tukaj:

Žalovanje za totalitarno Jugoslavijo ni prva nenavadna izjava poslanca Kordiša. Burne odzive je Kordiš sprožil že večkrat. Nekdanji premier Marjan Šarec je marca 2019 zaradi žaljivosti Kordiša, ki je šefe koalicijskih strank ozmerjal za "ministrske pavlihe", celo zavrnil, da bi Kordiši v parlamentu odgovarjal na njegovo poslansko vprašanje, kar premier sicer mora. Šarec se je s tem odzval na Kordišev prostodušen opis trgovanja Levice o sodelovanju v tedanji vladni koaliciji, ki je bil takšen:

Miha Kordiš je poslanec Levice, ki se je nedavno povezala v povolilno koalicijo KUL, ki s strankami Socialnih demokratov, Liste Marjana Šarca in Stranko Alenke Bratušek napoveduje, da bodo po volitvah spet sestavljali vlado na podoben način kot so jo leta 2018.

Več o nenavadnih izjavah poslanke Violete Tomić o zdravljenju mimo stroke in pozivih proti "siljenju k cepljenju", h kateremu pa stroka poziva, si lahko preberete tukaj:

Zgodovinska odločitev: večina Slovencev se je odcepila od Jugoslavije

Prvi odločni slovenski korak k neodvisni slovenski državi je bil plebiscit o samostojni in neodvisni Sloveniji 23. decembra 1990. Na njem je nekaj manj kot 1,3 milijona slovenskih volivcev glasovala za samostojno in neodvisno Slovenijo. V odstotkih je to znašalo 88,2 odstotka vseh takratnih volivcev v Sloveniji oziroma 94,7 odstotka vseh volivcev, ki so glasovali na plebiscitu.

Slovesna razglasitev plebiscitnega izida je bila v slovenskem parlamentu (uradno se mu je takrat še reklo slovenska skupščina) tri dni pozneje, 26. decembra. V spomin na ta dogodek vsako leto na ta dan praznujemo dan samostojnosti in enotnosti (pred letom 2005 se je praznik imenoval dan samostojnosti).

Celoten članek si lahko preberete tu. Prvi odločni slovenski korak k neodvisni slovenski državi je bil plebiscit o samostojni in neodvisni Sloveniji 23. decembra 1990. Na njem je nekaj manj kot 1,3 milijona slovenskih volivcev glasovala za samostojno in neodvisno Slovenijo. V odstotkih je to znašalo 88,2 odstotka vseh takratnih volivcev v Sloveniji oziroma 94,7 odstotka vseh volivcev, ki so glasovali na plebiscitu.Slovesna razglasitev plebiscitnega izida je bila v slovenskem parlamentu (uradno se mu je takrat še reklo slovenska skupščina) tri dni pozneje, 26. decembra. V spomin na ta dogodek vsako leto na ta dan praznujemo dan samostojnosti in enotnosti (pred letom 2005 se je praznik imenoval dan samostojnosti).

Če primerjamo današnji bruto družbeni proizvod na prebivalca, lahko ugotovimo, da je ta danes petkrat večji, kot je bil v času zadnjih let Jugoslavije. Iz grafa Svetovne banke je razvidno, da se je ta zelo povečeval po letu 2003 oziroma po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. To je bilo v obdobju zaključevanja vlade LDS in nato v času druge Janševe vlade, sledil je padec v obdobju svetovne gospodarske krize, okreval pa je spet v drugi polovici prejšnjega desetletja.

Kordiš je zapisal, da je Slovenija v razvojni, zdravstveni, stanovanjski, skrbstveni in socialni krizi ter da bogati le peščica ljudi. A po podatkih OECD je Slovenija danes ena najbolj egalitarnih držav na svetu, takoj za Slovaško.

Foto: OECD, Gregor Jamnik