Šefinja ZSSS in svetnica Jerkičeva poslala "mafijsko" čestitko

"Lidija Jerkič je mojo izjavo o Štromajerju na televiziji komentirala, da to ni primerno in da bi moral paziti na raven komunikacije. Njeno kritiko sem takrat sprejel. A očitno se sama požvižga na to raven," je Kovšca povedal o čestitki Jerkičeve. Na njeno zahtevo bo v sredo državni svet tudi glasoval o vetu na spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim je koalicijska večina v državnem zboru spremenila sestavo svetov vrtcev in šol, v katerih bi bili poslej po trije predstavniki ustanovitelja, delavcev in staršev. Med člani skupine delojemalcev v državnem svetu, ki jo vodi Jerkičeva, je tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ta je v preteklosti za predhodnico Levice Luke Meseca TRS napačno vložil kandidatno listo, da je bila zaradi premalo kandidatk zavrnjena.

Da so tudi šefi svobodnega sindikata, ki ga vodi Jerkičeva, politično zelo opredeljeni, pa prav tako ni novost. Nekdanji predsednik Dušan Semolič je celo kandidiral na zadnjih volitvah poslancev za SD, a v volilni enoti Bežigrad propadel. Dosegel je za stranko SD podpovprečni rezultat 8,8 odstotka.

"Mafijska" in tudi politično precej začinjena čestitka, ki jo je poslala članom sindikata SKEI, iz katerega Jerkičeva prihaja, je takšna:

Kovšca je še povedal, da se je zadnje leto zdelo, da se sindikati res ne želijo resno pogovarjati z delodajalci, ker so vajeni časov, ko so z vladami kar brez njih urejali stvari, kar pa ni bil socialni dialog.