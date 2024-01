Nova povezava prevoznika Norwegian v dansko prestolnico bo zaživela 29. aprila, so sporočili iz podjetja Fraport Slovenija, ki upravlja brniško letališče. Potnikom bodo leti na voljo dvakrat na teden, sprva ob ponedeljkih in petkih, v vrhuncu poletne sezone pa ob torkih in sobotah.

Prevoznik bo lete opravljal s 189-sedežnim letalom Boeing 737-800. V voznem redu prevoznika je odhod z ljubljanskega letališča predviden ob 8.45, prihod v Köbenhavn pa ob 10.40, so zapisali.

Veselijo se pritoka turistov

"Nova povezava s Köbenhavnom bo za našo mrežo letov odlična pridobitev kot končna destinacija za potnike, ki želijo odkriti živahno prestolnico Danske, in vez do letalskega vozlišča, ki omogoča priročne povezave naprej, še posebej do drugih nordijskih držav in Severne Amerike," je ob napovedi nove povezave dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

Kot je dodala, se veselijo tudi pritoka turistov, saj letališče Köbenhavn za odskočno desko v Evropo poleg Dancev uporabljajo tudi številni Švedi in Norvežani.

Glavni komercialni direktor prevoznika Norwegian Magnus Thome Maursund je poudaril, da je Ljubljana vznemirljiva nova turistična destinacija, ki ponuja doživetja kulture, prelepo naravo in privlačno mestno središče za družine. "Dobro se ujema z našim ciljem, da potnike navdušujemo za odkrivanje novih destinacij," so ga povzeli v sporočilu za javnost.

Mogoče bo poleteti na vsaj 26 rednih povezavah

V poletnem voznem redu letov, ki nastopi konec marca, bo povezljivost ljubljanskega letališča po napovedih Fraporta boljša. Po napovedih 22 letalskih prevoznikov bo mogoče poleteti na vsaj 26 rednih povezavah. Poleg letov prevoznika Norwegian bodo novost tudi leti v Rigo s prevoznikom AirBaltic in v Madrid z Iberio.

Po zimskem premoru se bosta vrnili povezavi Finnaira v Helsinke in Aegean Airlines v Atene ter Transavie France na pariški Orly. Prevozniki v primerjavi z lansko poletno sezono napovedujejo tudi pogostejše letenje, in sicer na povezavah v München, Beograd, Bruselj, London Heathrow, Pariz, Skopje, Varšavo in Zürich.

