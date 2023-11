NLB prevzema družbo Summit Leasing

NLB je danes sklenila pogodbo za pridobitev stoodstotnega deleža v družbi SLS Holdco, ki je matična družba Summit Leasing Slovenija in njenih hčerinskih družb iz skladov, ki jih upravljajo podružnice družbe Apollo Global Management in EBRD. "Lizing storitve ustrezno naslavljajo potrebe naših strank," so zapisali v NLB.

Zaključek transakcije je odvisen od pridobitve regulatornih soglasij in soglasij pristojnih organov oz. institucij za varstvo konkurence in je predviden v drugi polovici leta 2024, so sporočili iz NLB.

Kupnina je v višini knjigovodske vrednosti družbe Summit Leasing z dodatnim manjšim pribitkom. "Glede na razvoj poslovanja do zaključka transakcije bo prevzem predvidoma povečal tveganju prilagojeno aktivo NLB za približno 700 milijonov evrov, kar predstavlja zmerno porabo celotne taktične prevzemne zmogljivosti NLB v skupnem znesku štiri milijarde evrov," so navedli.

V NLB pričakujejo sinergije

Sinergijski učinki na področju stroškov in financiranja bodo po njihovih načrtih omogočili rast dobička v prvem polnem letu po prevzemu. Polno doseganje ciljnih stroškovnih sinergijskih učinkov pa je predvideno približno 18 mesecev po zaključku posla.

Kot so zapisali, je to podjetje s približno 890 milijoni evrov konsolidiranih bruto terjatev vodilni ponudnik avtomobilskega financiranja v Sloveniji, pa tudi vodilni ponudnik potrošniškega financiranja v Sloveniji z bruto terjatvami v znesku približno 95 milijonov evrov. Ima razvejano mrežo več kot 750 trgovcev z avtomobili v Sloveniji in na Hrvaškem ter več kot 550 prodajnih mest za potrošniško financiranje v Sloveniji. Summit Leasing je konec leta 2022 upravljal približno 140 tisoč aktivnih finančnih pogodb z več kot 110 tisoč strankami.

Pričakovana je milijarda evrov k bilančni vsoti

"Nenehno spremljamo razmere na trgu in analiziramo potencialne možnosti za taktične združitve in prevzeme, ki bi nam lahko ponudili nove priložnosti ali potencialno celo pot na nove trge, predvsem pa bi s tem lahko povečali dodano vrednost za naše deležnike in našim strankam zagotovili dodatne storitve in rešitve," je dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. "Načrtujemo, da bi v svoji zreli fazi lizing k bilančni vsoti skupine prispeval več kot milijardo evrov, ta prevzem pa bo realizacijo teh načrtov še dodatno pospešil," je dodal.

Partnerstva se veselijo tudi v družbi Summit Leasing. "Prepričani smo, da bo partnerstvo koristno tako za naše stranke kot tudi prodajne partnerje," je dejal predsednik uprave družbe Summit Leasing Mitja Otorepec. Po njegovih besedah je podjetje od ustanovitve leta 2000 prehodilo neverjetno pot dobičkonosne rasti: "Med drugim se je od leta 2017 bilanca stanja družbe potrojila, današnji dan pa predstavlja še en pomemben mejnik v njenem razvoju."

NLB Skladi vstopajo v Severno Makedonijo

Iz NLB so danes sporočili še, da na trg Severne Makedonije vstopajo NLB Skladi. Ta družba je nedavno z družbo Generali Investments sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup večinskega lastniškega deleža družbe Generali Investments AD Skopje. Zaključek transakcije je predviden v prvi polovici prihodnjega leta.

Predsednik uprave NLB Skladi Luka Podlogar je dejal, da bodo po zaključku transakcije strankam dostop do investicijskih produktov ponudili v mreži NLB poslovalnic in razširili nabor skladov. Pojasnil je še, da namerava NLB Skupina v prihodnje upravljanje premoženja organizirati pod okriljem NLB Skladov.

NLB Skladi so največja družba za upravljanje na področju vzajemnih skladov v Sloveniji, pa tudi največja družba za upravljanje po skupnih sredstvih v upravljanju. General Investments AD Skopje je tretja največja družba za upravljanje premoženja na severnomakedonskem trgu z 18-odstotnim tržnim deležem. Družba upravlja približno 37 milijonov evrov sredstev strank v štirih različnih investicijskih skladih.