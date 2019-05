Njuno upanje ostajajo le še dobri ljudje #video

Za stenami majhne razpadajoče hiške na prekmurskem podeželju se skriva dom Vide Judit Bukovec in njene 11-letne hčerke Zale. Odkar si je mož in oče zaradi zdravstvenih težav vzel življenje, le stežka shajata. Prosita s težkim srcem.

Vdova Vida je zaradi slabega zdravja brezposelna. Odvisna je od pokojnine po očetu in socialne podpore, skupaj skromnih 500 evrov. S hčerkico živita v razpadajoči hiški, ki jo dobesedno požira plesen in ne ustreza osnovnim življenjskim standardom. Kopalnica, kurilnica in stranišče so v istem prostoru. Streha zamaka, okna so načeta, omet odstopa.

Hiša je v obupnem stanju. "To je naša spalnica. Pred dvema letoma sem dobila to spalnico. Kolikor se je dalo, smo očistili zid, a se je plesen čez zimo znova pojavila," obupano pove Vida Judit Bukovec.

Odpada omet in zamaka streha

Ob takšni steni spi vsako noč. Tudi kopalnica ne dosega osnovnih življenjskih standardov. V njej sta kurilnica in stranišče. Po vsej hiši odpada omet, zamaka tudi streha. Pred dvema letoma jima je umrl mož in oče, življenje pa je šlo le še navzdol. "Imel je zdravstvene težave in se s tem ni mogel sprijazniti. Vzel si je življenje in ostali sva sami s hčerko. V dolgovih in hudi finančni stiski," potarna Bukovčeva. Z borimi 500 evri na mesec hiše ni zmogla vzdrževati. Konec meseca jima za življenje ne ostane nič.

Sošolci k Zali ne prihajajo na obisk. V šoli potrebuje učno pomoč, a za vrstniki ne zaostaja veliko. Brez kosmatinčkov, ki jih ima neizmerno rada, bi ji bilo še težje.

Za pomoč prosita s težkim srcem

Veseli bosta vsake pomoči, predvsem pripomočkov za kopalnico, gradbenega materiala, prehrambnih izdelkov z daljšim rokom uporabe. Prosita s težkim srcem.

"Nekateri tega ne razumejo. Lepo prosim, ne obsojajte me, ker mogoče enkrat drugi tudi pridejo v takšno stisko," skrušeno pove Bukovčeva.