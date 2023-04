NIJZ: toliko jajc je priporočljivo zaužiti #video

Precej ljudi se bo med velikonočnimi prazniki večkrat najedlo do sitega, morebiti celo prevečkrat. Zato se je pomembno zavedati, da lahko nekatera živila v prekomernih količinah slabo vplivajo na naše zdravje. Za praznike namreč mnogi zaužijejo preveč energijsko bogate, slane, sladke in mastne hrane. Na NIJZ zato svetujejo, da zdrav odrasel človek ne zaužije več kot pet jajc na tedenski ravni, na vnos holesterola pa naj bodo še posebej pozorni tisti, ki imajo z njim težave. In ne pozabimo, da lahko nekatere zdravstvene težave preprečimo že s preventivo.

Tradicionalne velikonočne jedi so težke za prebavo, predvsem orehi in jajca, ki vznemirijo žolč in jetra. Zdravniki se velike noči tako ne veselijo preveč. Kot pojasni Nena Kopčavar Guček, ima v času velikonočnih praznikov veliko ljudi težave z žolčem. "Ljudje povedo, da so pojedli od tri do štiri jajca, potem pa jih je strašno bolelo desno spodaj, pod rebrnim lokom."

Zaradi preveč zaužitih jajc težave z žolčem

Nutricionistka Mojca Cepuš ob tem doda, da imajo težave lahko tudi judje, ki imajo probleme s strjevanjem krvi. Še posebej, če pojedo zelo veliko zelenja, regrata in čemaža.

Zato je pomembno, v kolikšnih količinah in kdaj jemo. Obroke je najbolje enakomerno razporediti skozi celoten dan, še poudari Cepuševa. "Se pravi, da ti tudi dopoldne ješ, ne pa da dopoldne ne ješ, potem pa izropaš hladilnik. To so tiste bolj bistvene težave, ki jih v praksi vidimo, kot pa to, da si pojedel tri kose potice, lahko bi ga pa na primer le polovico."

Velja torej preventiva pred kurativo. Obrokov ne pozabimo uravnotežiti – na praznični mizi so dobrodošle različne vlaknine. Kopčavar Gučkova našteje šparglje, redkvice, solato in sadje. Kot pravi, s tem pomagamo telesu, da lažje predela te gostejše, visoko energetske, obremenjujoče hrane. Cepuševa doda, da bomo, če bomo imeli veliko zelenjave, posledično imeli bolj poln želodec in bomo lažje pojedli primerno količino neke hrane, ki morda ni tako zdrava.

"Za praznike naj se jé praznična hrana"

To, da smo bolj pozorni, kaj jemo, pa nikakor ne pomeni, da se moramo velikonočnim dobrotam v celoti izogniti, še izpostavi nutricionistka. "Za praznike naj se res jé praznična hrana, kajti hrana ima še to socialno, psihološko komponento in je pomembno, da je ne izgubimo."

Enako velja tudi za sladkorne bolnike, poudari Kopčavar Gučkova. "Razumem, da bodo tudi sladkorni bolniki pojedli kakšen košček potičke. Absolutno, to je pri nas v Sloveniji tradicionalno prehrana in je poseben del praznikov."

Za mizo z velikonočno pojedino je najbolje, če vsak ravna v skladu s svojim trenutnim počutjem in zdravstvenim stanjem. "Vsega po malo, ne pozabimo na to, da je treba tudi popiti kaj vode," še doda Kopčavar Gučkova in sklene, da je tako kot za veliko noč pomembno, da imamo redno in uravnoteženo prehrano skozi vse leto.