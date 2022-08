Ni bilo prvič: grozil policistom in poškodoval njihovo vozilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moški je napadel policiste že julija in enega brcnil, drugega pa ugriznil. Tudi takrat je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Moški je napadel policiste že julija in enega brcnil, drugega pa ugriznil. Tudi takrat je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Foto: STA

Policisti so v ponedeljek zvečer v okolici Šentjerneja ustavili 21-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ker je poskušal pobegniti, so uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Ves čas se je upiral, policistom grozil, da jih bo ubil, med prevozom pa je poškodoval vozilo policije.

Med posredovanjem sta bila dva policista lažje poškodovana. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Že julija grizel in brcnil policiste

Moški je napadel policiste že julija in enega brcnil, drugega pa ugriznil. Tudi takrat je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Med ropom storilca grozila z nožem

Policisti ljubljanske policijske uprave so v ponedeljek obravnavali dva ropa, pri katerih sta storilca grozila z nožem. Dopoldne je v Medvodah moški najprej v pekarni, nato še v cvetličarni od prodajalk zahteval denar. V Mostah pa je ponoči neznanec kradel dele kolesa, pri čemer ga je zalotil lastnik. V dogodkih ni bilo poškodovanih.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, je roparju v Medvodah zgolj v drugem primeru uspelo pridobiti nekaj drobiža. Moški naj bi bil sicer star med 30 in 40 let, izredno suhe postave, rjavih las, pri sebi pa je imel nahrbtnik.

Med ropom v ljubljanskih Mostah pa je oškodovanec od neznanca svoje predmete zahteval nazaj. Moški je nato proti oškodovancu usmeril nož in ga pozival k pretepu, nato pa se s kraja odpeljal s kolesom. Star je med 30 in 35 let, visok okoli 185 centimetrov, zelo suhe postave, rjavih las z delno plešo, pri sebi je imel nahrbtnik ter kolo, na katerem je imel več nakupovalnih vrečk.

V obeh primerih policisti storilca še iščejo in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.