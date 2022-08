Hrvaški policisti pri 28-letnem Slovencu našli kilogram amfetaminov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policijski uslužbenci in sodelavci carine so osumljenega Slovenca 3. avgusta ustavili v prometu na območju kraja Novi Vinodolski ter mu zasegli nekaj gramov droge MDMA. (fotografija je simbolična) Foto: Profimedia

Hrvaški policisti so pri 28-letnemu slovenskemu državljanu našli skoraj kilogram amfetaminov, denar in druge predmete, ki jih povezujejo z zlorabo droge, je danes sporočila primorsko-goranska policijska uprava.

Policijski uslužbenci in sodelavci carine so osumljenega 3. avgusta ustavili v prometu na območju kraja Novi Vinodolski ter mu zasegli nekaj gramov droge MDMA.

Ker je policijski pes policiste opozoril na prisotnost droge, so te pridobili nalog sodišča na Reki za preiskavo osumljenca. Pri tem so nato odkrili 948 gramov amfetaminov, več kot deset tisoč evrov, manjšo vsoto denarja v drugi valuti in več predmetov, ki jih povezujejo z zlorabo droge.

Osemindvajsetletnik je bil pozneje tudi kazensko ovaden in predan pripornemu nadzorniku.