66-letnica je deklico na silo odpeljala na CSD

Po spletu je zaokrožila objava, v kateri avtorica piše, da naj bi v sredo neznanka v Kopru ogovorila dečka in deklico, ki sta se vračala iz šole. Prijela naj bi ju za roke in ju proti njuni volji odvlekla s seboj, pri čemer naj bi jima tudi grozila, da bo, če bosta jokala ali se drla, poklicala policijo in ne bosta več videla staršev. Nato naj bi dečka pustila oditi, deklico pa je odpeljala na CSD.

"Drži, da je na koprsko enoto centra za socialno delo v sredo popoldne prišla ženska v družbi otroka. Stekle so vse potrebne aktivnosti, da se otroka pomiri in poskrbi za njegovo varnost. Naša strokovna delavka je obvestila starše, ki so prišli po otroka in ga odpeljali domov," je za Primorske novice potrdila direktorica koprske enote CSD Tjaša Rodman.

Ocenila naj bi, da ne smeta sama postopati po Kopru

Kot so danes sporočili s PU Koper sta včeraj popoldan sta starša iz Kopra prijavila, da je 22. 1.okoli 14. ure na poti iz OŠ Koper do njunih otrok (letnik 2011) pristopila starejša ženska in jih odpeljala na CSD. Policisti so že včeraj opravil irazgovore z nekaterimi vpletenimi in ugotovili so, da je 66-letna ženska dejansko prijela oba otroka za roko in ju odvedla na CSD, ker je ocenila, da ne bi smela sama postopati po Kopru. Kot so še sporočili policisti, bodo javnost seznanili z ugotovitvami po zaključenih vseh policijskih postopkih.

Dogodek so prijavili policiji

Kot še pišejo Primorske novice, iz pogovora, ki so jo z gospo in otrokom opravili na CSD, naj bi bilo razumeti, da ženska otrokoma ni hotela škodovati, temveč naj bi pri enem od njiju zaznala stisko in ga zato odpeljala na CSD, še piše časnik.

Preberite še: