Klical policiste in rekel, da se je ujel v lovsko past

Kot so sporočili s PU Maribor, jim je 51-letnik dejal, da naj bi se vozil iz smeri Polskave proti Gaberniku. V Gaberniku naj bi zavil v gozd, tam pa naj bi se ujel v past, ki so jo nastavili lovci. Povedal je, da je privezan k drevesu in da ne more nikamor, ni pa znal povedati, kje točno je.

"Policisti smo obvestilo, čeprav je bilo zelo nenavadno, vzeli nadvse resno. Zaradi nizkih temperatur, ki bi lahko bile za klicatelja tudi usodne, smo v iskanje vključili še policiste vodnike službenih psov policije," so zapisali.

O pasti ni bilo ne duha ne sluha

Približno ob pol tretji uri zjutraj so policisti vodniki službenih psov policije klicatelja našli v Ogljenšaku. Ugotovili so, da je moški vozil neregistriran moped, zaradi nepravilne strani vožnje pa zapeljal na desno z vozišča, padel in lažje poškodovan obležal. Na kraju ni bilo nobene pasti in kršitelj ni bil nikamor privezan.

"Zakaj ni mogel nikamor, pa je pokazal elektronski alkotest. V organizmu je namreč imel kar 1,20 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka," so zapisali policisti.

K vsem naštetim kršitvam je treba dodati to, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja in da med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade. "Potem ko so ga policisti 'odvezali', so ga reševalci z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor," so še zapisali.

"Ja, tudi s takimi prijavami se ukvarjamo policisti"

Kot še pravijo, bo policistom, ko se bo streznil, verjetno lahko hvaležen, da so ga rešili iz "lovske pasti", "samo ugibamo pa lahko, ali so ga rešili še pred čim hujšim v tej mrzli noči".

Policisti bodo zoper kršitelja podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. "Zanimivo bo izvedeti, ali bo tam zgodbica enaka ali pa jo bo predelal v basen. Ja, tudi s takimi prijavami se ukvarjamo policisti. Še dobro, da smo jo vzeli resno," so še zapisali policisti.

