Kaj se zgodi, če v Sloveniji namesto 112 pokličete 911?

Številka 112 je univerzalna številka, ki jo lahko v primeru, da nujno potrebujete medicinsko pomoč ali gasilce, pokličete v skoraj vseh evropskih državah.

Če imamo v Evropi v primeru klica v sili na voljo številko 112, pa je v ZDA za to namenjena številka 911. Na družbenih omrežjih se je zadnjih dneh med slovenskimi uporabniki razvnela razprava, da klic na številko 911 deluje tudi v Sloveniji, saj vas bo avtomatsko preusmerilo na številko 112.

Nekateri uporabniki so to pripisali zlasti velikemu vplivu, ki ga ima ameriška popkultura (ameriški filmi) v Sloveniji. Ravno zaradi tega naj bi bilo vse več klicev na številko 911 in naj bi se odločili za preusmeritev na številko 112, so trdili uporabniki.

Informacija, da vas bo v primeru klica na 911 preusmerilo na številko 112 drži, vendar pa ta preusmeritev deluje izključno na mobilnih telefonih.

Ne drži pa, da ta preusmeritev obstaja zaradi vpliva ameriške popkulture v Sloveniji. Kot pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje, ne gre za preusmeritev klica, ki bi jo zagotavljal operater, pač pa gre za v naprej pripravljen protokol v mobilnih telefonih, ki sproži klic v sili. "Z drugimi besedami, ko v mobilni telefon vtipkate številko 911, se sproži protokol za klic v sili, ki v Evropi pomeni klic na številko 112," pojasnjujejo.

Največ telefonskih klicev so prejeli 7. julija 2019 in sicer 3.478. Največje število klicev v eni uri pa je bilo 7. julija med 15. in 16. uro, in sicer 923.

V posameznem regijskem centru sta sicer ves čas prisotna dva operaterja, v primeru dogodkov večjega obsega pa tudi več, pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje.

Podatki iz prejšnjih let še razkrivajo, da je največ klicev na pomoč med osmo uro zjutraj in osmo uro zvečer. Največ klicev prejmejo na območju regijskega centra Ljubljana, sledijo Maribor in Celje. Operaterji se na 90 odstotkov klicev oglasijo v 5,78 sekunde, v 90 odstotkih pa je pogovor trajal manj kot 77,19 sekunde, najdaljši pogovor je trajal 128 sekund.

Kot so nam pojasnili, je klicev, ko gre za lažno prijavo dogodka, na katerega so napotene sile za zaščito in reševanje, dokaj malo, morda nekaj primerov na leto. Ker je o aktiviranju sil za zaščito in reševanje praviloma obveščena tudi policija, le-ta pri lažni prijavi sproži ustrezen postopek. V primeru lažne prijave gre namreč za kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena zaporna kazen.

"Lahko pa govorimo tudi o zlorabi klicev, pod kar razumemo ponavljajoče se klice na 112 iz iste telefonske številke, kar povzroča neupravičeno zasedenost telefonskih linij in motnje dela operaterjev. V takšnem primeru gre za prekršek, kršitelja pa operaterji ReCO prijavijo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), ki je prekrškovni organ za takšne primere," pojasnjujejo.

Leto 2018

V 13 regijskih centrih smo leta 2018 po zadnjih nerevidiranih podatkih prejeli 499.592 telefonskih klicev na pomoč, kar je prek 1.380 klicev na dan. V tem času so operaterji opravili tudi 237.046 povratnih klicev. Največ telefonskih klicev smo prejeli na dan 8. junija, in sicer 2.937. Največje število klicev v eni uri je bilo dne 3. decembra od 10.-11. ure in sicer 556 klicev. Ljudje so večinoma klicali podnevi, od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer. Največ, 120.072 klicev, je prejel po ozemlju in številu prebivalcev največji regijski center za obveščanje, ReCO Ljubljana, sledijo mu ReCO Maribor s 62.994 klici, ReCO Celje z 50.476 klici in ReCO Kranj s 47.893 klicev. Operaterji so se na 90 odstotkov klicev odzvali v 5,78 sekunde. V 90 odstotkih vseh klicev je pogovor trajal manj kot 77,19 sekunde, največ pa je trajal pogovor okoli 128 sekund.

Leto 2017

V 13 ReCO smo leta 2017 po zadnjih nerevidiranih podatkih prejeli 519.098 telefonskih klicev na pomoč, kar je prek 1.400 klicev na dan. V tem času so operaterji opravili tudi 248.995 povratnih klicev. Največ telefonskih klicev smo prejeli na dan 12. decembra, in sicer 5.238. Ljudje so večinoma klicali podnevi, od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer. Največ, 125.163 klicev, je prejel po teritoriju in številu prebivalcev največji regijski center za obveščanje ReCO Ljubljana, sledijo mu ReCO Maribor s 62.888 klici, ReCO Celje z 52.471 klici in ReCO Kranj s 46.359 klicev. Operaterji so se na 90 odstotkov klicev odzvali v 5,97 sekunde. V 90 odstotkih vseh klicev je pogovor trajal manj kot 78,22 sekunde, najdaljši pogovor je trajal 128 sekund.