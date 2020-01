Po spletu je zaokrožil posnetek hitre vožnje policistov. Kot nam je povedal avtor posnetka, se je hitra vožnja policistov zgodila v ponedeljek v Kamniku, policisti pa so vozili brez lučk in sirene.

Kot vidimo na posnetku, je policijski avtomobil najprej s hitro vožnjo prehitel dva avtomobila, zapeljal na počivališče in takoj nato spet nazaj na cesto tik pred avto, iz katerega je nastal posnetek.

Šele čez nekaj časa je prižgal lučke in ustavil avtomobil, v katerem je bil naš sogovornik, ki je snemal. Kot nam je povedal avtor posnetka, so avto ustavili zaradi začasnih tablic, ki so jih imeli na avtomobilu. Ko so ugotovili, da je vse po predpisih, so se odpeljali, je še dejal. Posnetek je nekaj časa krožil po Facebooku, potem pa so ga umaknili.

Ljubljansko policijo smo vprašali, zakaj so policisti vozili tako hitro. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.