22-letniku zasegli orožje in drogo #foto

Včeraj so litijski policisti opravili hišno preiskavo pri 22-letnem Ljubljančanu, pri čemer so našli in zasegli več različnih vrst prepovedanih drog in pištolo.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so 22-letniku zasegli približno kilogram prepovedane droge konoplje, približno 20 gramov kokaina, približno 100 gramov amfetamina, okoli 50 gramov droge MDMA in pripomočke za izvrševanje kaznivih dejanj (digitalne precizne tehtnice, prazne PVC-vrečke ...).

Prav tako so policisti našli pištolo in preostale predmete, za katere sumijo, da jih je moški pridobil z vlomi. Osumljenemu so odvzeli prostost in ga bodo danes privedli k preiskovalnemu sodniku.

Foto: PU Ljubljana

Foto: PU Ljubljana

Foto: PU Ljubljana

