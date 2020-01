34-letnik poskušal oropati zlatarno, nato grozil še natakarici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

14. januarja je 34-letni Koprčan z resno grožnjo in uporabo replike pištole poskušal oropati zlatarno, so sporočili koprski policisti.

Rop mu ni uspel, saj je zaposleni uspelo sprožiti alarm, s katerim je aktivirala tudi dimno zaveso, so sporočili s PU Koper. Na kraj je nemudoma odšlo več patrulj koprskih policistov.

Grozil v gostilni

34-letnik je s kraja pobegnil, nato pa v eni od gostiln v Kopru s pištolo grozil ženski, ki je tam zaposlena. V tej gostilni so ga policisti naposled tudi prijeli in mu zasegli pištolo, ki ni bila prava, je bila pa po videzu identična pištoli znamke Beretta 92.

Policisti so ga pridržali in ga osumili za izvršitev več kaznivih dejanj, med drugim ropa, grožnje, vlomov, izsiljevanja in povzročitve hude telesne poškodbe.

34-letnika so privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča, ki je zanj odredil pripor.