Neznani storilec napadel novinarje RTV Slovenija in jim grozil

Kot so še pojasnili v nocojšnjih Odmevih, so napad prijavili policiji. Ta po navedbah televizije neuradno opozarja, da je v teh za državljane nedvomno težkih dneh zaznati povečanje nasilja v družbi, tudi v družinah.

Na Televiziji Slovenija so opozorili, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo, hkrati pa pozvali k strpnosti.

K strpnosti je v času krize s koronavirusom na Odmevih pozval tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot je povedal, se je število klicev, pobud in pisem, ki jih dobivajo na njihovi instituciji, izjemno povečalo, ljudje imajo mnogo vprašanj.

"Ogromno je tudi ljudi, ki so v stiski, ki se srečujejo nenazadnje tudi z agresijami partnerjev, sosedov, te so eskalirale v zadnjem času. Tudi jaz pozivam ljudi k strpnosti, kajti če bomo strpni, če bomo človek človeku, če bomo skupaj zdržali to bolezen, potem bomo življenje lahko nadaljevali skupaj in lažje. Bodimo strpni in bodimo razumevajoči," je dejal Svetina.