Nevarnost za novinarje, ki razkrivajo nepravilnosti

Obtožbe vohunjenja so zastrašujoč signal za ljudi, ki se ukvarjajo z novinarstvom in objavljanjem informacij, so pred ponedeljkovim zaslišanjem ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea v Londonu sporočili iz organizacije Amnesty International. Prav zato so sprožili peticijo, s katero pozivajo k umiku obtožb.

Na britanskem sodišču se bo v ponedeljek začelo zaslišanje ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea o izročitvi ZDA. Te so proti njemu vložile obtožnico zaradi kršenja zakonov o državnih skrivnostih in zaradi vdiranja v vladne računalnike. Assangeu v ZDA grozi do 175 let zaporne kazni.

Razgalil ameriško politiko

WikiLeaks je namreč leta 2010 med drugim objavil zaupne depeše ameriškega zunanjega ministrstva, dokumente Pentagona in dokumente o ameriškem zaporu Guantanamo.

Pet let je živel na ekvadorskem veleposlaništvu

Assange se je leta 2012 najprej zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, aprila lani pa ga je ekvadorska vlada od tam izgnala. Od takrat je v angleškem zaporu, ker je leta 2012 po plačilu varščine kršil določila izpusta. Assange se je takrat branil tudi pred obtožbami o posilstvu na Švedskem, vendar je država novembra lani odstopila od pregona.

"Če lahko preganjajo Assangea, lahko preganjajo novinarje"

Novinarji z vsega sveta pa izročitvi ZDA nasprotujejo. Kot pojasnjujejo v izjavi, bi to pomenilo nevaren precedens za novinarje, medijske organizacije in svobodo medijev. "Če ZDA lahko kazensko preganjajo Assangea zaradi objave zaupnih dokumentov, bi to lahko odprlo pot vladam za pregon novinarjev kjerkoli," dodajajo.

Amnesty International poziva k umiku obtožb

V mednarodni organizaciji Amnesty International (AI) pa so sprožili globalno peticijo, s katero ZDA pozivajo k umiku obtožb. "Nepopustljiv pregon Juliana Assangea s strani ameriške vlade zaradi objave razkritih dokumentov, ki so vključevali tudi morebitna vojna hudodelstva, storjena s strani ameriške vojske, predstavlja totalen napad na pravico do svobode izražanja," je ob tem dejal Massimo Moratti, namestnik direktorja za Evropo pri Amnesty International.

"Oblasti v ZDA morajo umakniti vse obtožbe glede vohunjenja in druge povezane obtožbe, ki grozijo Julianu Assangeu v okviru zahteve ZDA za njegovo izročitev, da se tako omogoči njegova takojšnja izpustitev. Če obtožbe ne bodo umaknjene, morajo oblasti Združenega kraljestva zagotoviti, da se Juliana Assangea ne izroči v ZDA, kjer bi bil v realni nevarnosti resnih kršitev človekovih pravic," so v AI zapisali ob tem. Foto: Ana Kovač

"Potencialni zastraševalni učinek na novinarje in druge, ki razkrivajo nepravilnosti oblasti s tem, da objavijo informacije, ki so jim jih razkrili verodostojni viri, bi lahko imel ogromne posledice za pravico javnosti, da je obveščena o tem, kaj dela njena vlada. Vse obtožbe proti Assangeu, ki se nanašajo na taka dejanja, je treba umakniti."

"Analiza AI je pokazala, da izhajajo obtožbe proti Assangeu neposredno iz objave razkritih dokumentov v okviru njegovega dela pri WikiLeaksu. To se samo po sebi ne bi smelo kaznovati; gre za dejanja, ki jih pri opravljanju svojega dela redno izvajajo preiskovalni novinarji," še dodajajo.

"Tveganje za nepošteno sojenje je veliko"

Pri tem dodajajo, da bi morali vse obtožbe umakniti. "Če se obtožbe zoper njega ne bodo umaknile, pa so oblasti Združenega kraljestva jasno in nedvomno zavezane, da ga ne pošljejo v ZDA, kjer bi lahko utrpel resne kršitve človekovih pravic," je dejal Massimo Moratti. "Assangeu bi lahko v ZDA grozile razmere pridržanja, ki bi lahko predstavljale mučenje in drugo slabo ravnanje, vključno z dolgotrajnim izoliranim priporom. Zelo realno je tveganje za nepošteno sojenje, glede na to, da so proti njemu visoki predstavniki ameriške vlade usmerili javno kampanjo, ki je hudo načela njegovo pravico do domneve nedolžnosti."

Ob zaslišanju pa se bodo po svetu zvrstili številni protesti, ki se jim bodo v organizaciji skupine Free Assange Slovenia in Protestivala pridružili tudi v Ljubljani. V ponedeljek se bodo ob 15. uri zbrali pred britanskim veleposlaništvom.