Nezaslišano: župan novinarke primerjal s "kurami nesnicami"

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je v torek pozvalo župana Ilirske Bistrice Emila Rojca, sicer člana Socialnih demokratov (SD), k spoštljivi in dostojni komunikaciji z lokalnimi novinarji. Njegov odnos je namreč vse bolj šovinističen in nedostojen, na vprašanja ne odgovarja, kadar pa odgovori, novinarje profesionalno in osebno diskreditira, so zapisali. V enem svojih odzivov je novinarke Primorskih novic primerjal s "kurami nesnicami" s "kurjim sindromom".

"V Društvu novinarjev Slovenije z veliko zaskrbljenostjo spremljamo odnos župana Ilirske Bistrice do dela lokalnih novinarjev in dopisnikov s tega območja, ki so v zadnjem obdobju priča vse bolj žaljivemu, šovinističnemu in nedostojnemu odnosu župana Emila Rojca. Župan na novinarska vprašanja, ki so relevantna za javnost, ne odgovarja, kadar pa odgovori, novinarje profesionalno in osebno diskreditira. Njegov neprimeren način komunikacije z novinarji je v lokalnem okolju že poznan, vendar pa se v zadnjem času stopnjuje," so zapisali v DNS.

Župana pozivamo, da z novinarji komunicira spoštljivo in dostojno, saj je kot župan, ki opravlja javno funkcijo in razpolaga z javnim denarjem, dolžan svoje delovanje in odločitve pojasnjevati medijem in javnosti. — DNS - Naprej/Forward (@novinarSI) November 10, 2020

Kot so nam dejali na DNS, v svoji objavi niso želeli ponavljati županovih žaljivih navedb, v konkretnem primeru, zaradi katerega je nastal zapis, pa je šlo za novinarje Primorskih novic.

Župan: Med večjimi ovirami članki novinark "s tako imenovanim kurjim sindromom"

Objavljamo primer odgovora župana na, po besedah DNS, "relevantna in profesionalno zastavljena novinarska vprašanja":

"Občina Ilirska Bistrica oziroma njeni organi si za izgradnjo avtoceste prizadevajo na različne načine. Kot je meni znano, so med večjimi ovirami, ki jih mora občina premagovati, časopisni članki, katerih avtorice so gospe novinarke s tako imenovanim "kurjim sindromom". Domneva se, da je omenjeni sindrom delno posledica dedne zasnove, delno pa prehranjevalnih navad, ki vsebujejo večje količine koruze. Učinki sindroma se kažejo v člankih na nivoju "kure nesnice". Takšni članki lahko pri ljudeh povzročajo zmedo, kar je lahko resna ovira pri raznih prizadevanjih, med drugim tudi za izgradnjo AC."

V DNS so župana pozvali, naj se obnaša funkciji primerno ter z novinarji komunicira spoštljivo in dostojno. Opominjajo ga, da je kot župan, "ki opravlja javno funkcijo in razpolaga z javnim denarjem, dolžan svoje delovanje in odločitve pojasnjevati medijem in javnosti".

Foto: STA

DNS: Ostro obsojamo vse verbalne napade na novinarje

Novinarji se nanj obračajo, ker opravljajo svoje delo, pišejo v nadaljevanju, poleg tega pa opozarjajo tudi, da so občine zavezane k informiranju javnosti ter s tem k odzivnosti in podajanju vseh pomembnih informacij za javnost oziroma občane. Po njihovih navedbah naj bi bile številne občinske uprave tudi slabo odzivne.

"Če župan ni zadovoljen z delom novinarjev, lahko svoje nestrinjanje izraža na številne legitimne načine, prav gotovo pa ne z žalitvami. Ostro obsojamo vse verbalne napade na novinarje, še toliko bolj pa napade nosilcev javnih funkcij," so zapisali.

Komunikacijo župana za nesprejemljivo označila tudi njegova stranka

Kot pišejo Primorske novice, so se na županove izjave odzvali tudi v stranki SD, ki je komunikacijo župana prav tako označila za nesprejemljivo.

"Socialni demokrati razumemo svobodno, neodvisno in strokovno novinarsko delo kot enega izmed temeljnih elementov demokratične družbe. Transparentnost in javnost političnega delovanja je za SD osnovni standard, ki bi ga morali spoštovati in pri svojem delu upoštevati vsi, ki delujemo v javnem prostoru," so poudarili po pisanju Primorskih novic.

Junija letos so sicer v Primorskih novicah pisali, da je župan že dlje časa v napetih odnosih s svojo stranko, saj da se z njo v več stališčih razhaja, še posebno glede nezakonitih migracij in zaščite državne meje, zaradi česar je bil župan že večkrat tarča kritik strankarskih kolegov in predsednice, sicer tudi evroposlanke Tanje Fajon.

Za komentar vseh navedb smo prosili tudi župana Emila Rojca. Njegove odgovore bomo dodali naknadno, saj jih v času objave prispevka še nismo prejeli.