V državnem zboru so danes zjutraj prejeli sumljivo pošiljko, iz katere se je ob odprtju vsul bel prah. Šest oseb, ki so bile izpostavljene pri odpiranju pisemske pošiljke, ostaja do zaključka analize v karanteni.

Danes nekaj pred 8. uro so bili policisti obveščeni, da so v eni od državnih ustanov v središču Ljubljane prejeli sumljivo pošiljko, iz katere se je ob odprtju vsul bel prah, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci. Uslužbenci Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo bodo snov analizirali.

Šest oseb, ki so bile izpostavljene pri odpiranju pisemske pošiljke, ostaja do zaključka analize v karanteni, so še sporočili s PU Ljubljana.