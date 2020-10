Z vulgarnimi kletvicami nad hrvaško novinarsko ekipo #video

Novinarji hrvaške televizije N1 so včeraj za Dnevnik N1 intervjuvali direktorico hrvaške infekcijske klinike Alemko Markotić. Pred intervjujem je ekipo verbalno napadel mlad par, dogajanje pa so posnele njihove kamere.

Tik pred vklopom v Dnevnik N1 sta se pri novinarski ekipi ustavila moški in ženska ter začela vpiti na člane, zakaj nimajo mask. Par sicer tudi sam mask ni nosil.

Moški in ženska sta se nato odmaknila, a se minuto pred vklopom vrnila ter začela vpiti, groziti in kričati vulgarne kletvice na ekipo N1 in intervjuvanko Alemko Markotić. Kot so zapisali na spletni strani N1, je moški svojemu psu, dobermanu, v nekem trenutku rekel: "Sedi tam, počakaj na napad!"

Kot so še zapisali na spletni stani N1, je bil med intervjuvanko Alemko Markotić in novinarko dvometrski razmik, okoli pa ni bilo drugih skupin ljudi, ki bi lahko predstavljale potencialno tveganje za širjenje okužbe, zato ni bilo potrebe po maskah.