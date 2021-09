Nevarni posnetki: s kom je tajno praznoval Janša, ko je bil Kučan med "vstajniki"

Šef vlade v petek pred tednom ni bil niti blizu kolesarskih vstajnikov, ki jih zadnje čase po številu in glasnosti sicer prekašajo protestniki ob sredah, ki nasprotujejo ukrepom za omejevanje epidemije in zahtevajo predčasne volitve.

V družbi še vplivnejših kot je Orban

Pred tednom, ko so kul kolesarski vstajniki v Ljubljani s podporo Kučana zahtevali odstop premierja in se zgražali nad njegovim sodelovanjem z Viktorjem Orbanom in višegrajci, Janša ni bil v sosednji Madžarski.

Predsednik slovenske vlade je šel dlje in nazdravil še z veliko vplivnejšimi posamezniki, kar kaže tudi posnetek:

Kot je razvidno s posnetka srečanja, ki je bilo doslej prikrivano javnosti, je Janša nazdravljal s samim francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, predsednikoma italijanske in španske vlade Mariem Dragijem ter Pedrom Sanchezom. Med voditelji držav pa sta bila tam tudi hrvaški premier Andrej Plenković in grški premier Kiriakos Mitsotakis.

Za zdaj še ni jasno, ali bo bi opozicija zaradi posnetka prikrivanega srečanja zahtevala kakšno izredno sejo kakšne komisije ali celotnega državnega zbora ali vse skupaj prijavila komisiji za preprečevanje korupcije zaradi suma skritih lobiranj.

Uradno so to dogajanje na premierov rojstni dan, ki ga kaže v večini medijih prikriti posnetek, pred tednom iz vlade predstavili tako: predsednik vlade Janez Janša se bo v petek, 17. septembra 2021, udeležil 8. vrha Sredozemskih držav MED-7 v Atenah, na katerem je predvidena širitev te neformalne skupine z Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Njene sedanje članice so Španija, Ciper, Grčija, Francija, Italija, Malta in Portugalska. Vključitev Slovenije je plod njenega dolgoletnega prizadevanja za večjo prisotnost v sredozemskem prostoru, tesnejšo povezanost s sredozemskimi državami članicami EU in vidnejšo prepoznavnost sredozemske dimenzije Slovenije. Do širitve MED-7 s Slovenijo prihaja v ključnem času slovenskega predsedovanja Svetu EU, kar daje tako Sloveniji kot skupini dodatna pomen in težo.