Neuradno: V Sloveniji v zadnjem dnevu 168 novih primerov okužbe

Glede na manjše število opravljenih testov in število novookuženih, gre za enega najvišjih deležev pozitivnih testov v Sloveniji, saj je bil delež pozitivnih rezultatov glede na vse opravljene teste kar 8,66-odstoten.

Uradno potrditev številk se čakamo.

Dan prej, v petek, pa smo ob 2893 testih potrdili 227 novih primerov okužbe s koronavirusom. V bolnišnicah se zaradi covid-19 trenutno zdravi 94 oseb, kar je osem več kot včeraj. V UKC Ljubljana so zaznali več okužb z novim koronavirusom pri pacientih in zaposlenih. Začasno so omejili delovanje kliničnih oddelkov za žilne bolezni ter za pljučne bolezni in alergijo, je UKC Ljubljana zapisal na Twitterju.

Več okužb v UKC Ljubljana

V UKC Ljubljana so včeraj zaradi več zaznanih okužb začasno omejili delovanje kliničnih oddelkov za žilne bolezni ter za pljučne bolezni in alergijo. To pomeni, da je najmanj za kak teden ustavljeno sprejemanje novih bolnikov, je poročala TV Slovenija.

Na oddelku za žilne bolezni so potrdili šest okužb pri bolnikih, v drugem primeru gre za bolnico, ki pa je imela več tveganih stikov. Koliko je okužb med zaposlenimi, še ugotavljajo. Prav tako ugotavljajo tudi sam izvor okužbe, eden izmed mogočih virov pa je po poročanju televizije bolnik, ki je bil pred sprejemom na zdravljenje v klinični center na testu negativen, poznejši test pa je potrdil okužbo, piše STA.

