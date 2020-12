Karl Erjavec se je svojim poslancem opravičil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"DeSUS do nadaljnjega ostaja v koaliciji. Preučili bomo možnost morebitnega sodelovanja s poslansko skupino SMC," je po sestanku poslancev DeSUS-a s predsednikom stranke Karlom Erjavcem povedal vodja poslanske skupine Franc Jurša in dodal, da se je Erjavec na sestanku poslancem celo opravičil za ponedeljkovo ravnanje, ko je predlagal izhod iz vlade.

Novi-stari predsednik DeSUS Karl Erjavec je v ponedeljek poslanski skupini DeSUS predlagal izstop stranke iz vladne koalicije, pri čemer naj bi imel tudi podporo obeh strankinih ministrov Tomaža Gantarja in Jožeta Podgorška, ki bi nemudoma odstopila, a so poslanci predlog zavrnili.

Poleg Roberta Polnarja, ki je že večkrat dal vedeti, da ostaja zvest vladni koaliciji, naj bi izstopu iz vlade nasprotovali celo Franc Jurša, Ivan Hršak in Branko Simonovič, ki so pred volilnim kongresom podprli Erjavca.

Bo DeSUS ostala v vladi ali bo Erjavec nov mandatar?

Pogovori o nadaljnji usodi položaja stranke v koaliciji so se nadaljevali tudi danes. Po končanem srečanju je vodja poslanske skupine Franc Jurša v izjavi za medije potrdil, da DeSUS do nadaljnjega ostaja v koaliciji, da pa bodo preučili možnost morebitnega sodelovanja s poslansko skupino SMC.

Karl Erjavec se poslancem opravičuje za svoje ravnanje v ponedeljek. https://t.co/9DcyHKEc5N — Mirko Mayer (@Mirko_Mayer) December 10, 2020

Erjavec je sicer predsedniku vlade Janezu Janši povedal, da kot predsednik stranke DeSUS ne namerava sodelovati v njegovi vladi, saj da je to storil že dvakrat in da si tretjič tega ne želi. In če Erjavec, ki ga poleg ekonomista Jožeta P. Damijana omenjajo celo kot morebitnega kandidata za mandatarja levosredinske koalicije KUL, ne želi sodelovati z Janšo, pa te dni intenzivno sestankuje z drugimi politiki.

V torek se je sestal tako s prvakom SMC Zdravkom Počivalškom kot predsednikom LMŠ Marjanom Šarcem. Izjav po srečanjih niso dajali. V SMC so povedali le, da sta Počivalšek in Erjavec imela korekten pogovor, izmenjala sta pogled na aktualne razmere. Ali sta govorila o morebitnem Erjavčevem mandatarstvu, niso razkrili.