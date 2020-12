Pivčeva udarila po Erjavcu: Zanima ga samo oblast

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je v svojem današnjem zapisu na Facebooku ostro obračunala s starim-novim prvakom stranke upokojencev Karlom Erjavcem. Kot je poudarila, se Erjavec ni nikoli zares umaknil iz politike, samo nekaj ur po njegovem ponovnem prihodu na čelo stranke pa smo po njenih besedah priče šovom, ki smo jih videli že v preteklosti. "Karla Erjavca vsebine ne zanimajo, zanima ga oblast in vodenje nove KUL koalicije," je zapisala Pivčeva.

KDO JE TEFLONSKI? KARL ALI MI?⁉️ Velika vrnitev, teflonski Karl, trese se politika, izkušeni politični maček,… je le... Objavil/a Aleksandra Pivec dne Četrtek, 10. december 2020

Nekdanja predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je v zgoraj objavljenem zapisu na Facebooku med drugim poudarila, da se prvi mož DeSUS Karl Erjavec po porazu na januarskem kongresu stranke nikoli ni dejansko umaknil iz politike. "V zadnjih mesecih je spremenil zgolj taktiko. Javno nastopanje je zamenjal za ilegalo. Tako so trditve o njegovem umiku in veliki vrnitvi privlečena za lase, če že niso smešne," je menila nekdanja predsednica stranke upokojencev.

Pivčeva: Erjavca zanima zgolj oblast

Pivčeva je Erjavcu med drugim očitala, da ga ne zanimajo konkretne vsebine iz koalicijske pogodbe in program, ki ga uresničuje vlada Janeza Janše, pač pa ga zanimata zgolj oblast in vodenje koalicije KUL, za katero stojijo opozicijske stranke LMŠ, SD, SAB in Levica. "Pri tem je zanimivo, da je poln pohval na račun vodenja ministrstva za zdravje, čeprav zdaj ni več možno niti prikrivati, da je sistem vodenja zdravstvene politike v razsulu," je opozorila Pivčeva.

Prišel je čas, da naš teflon vržemo iz sebe in politiki Karla Erjavca jasno rečemo hvala ne, je na Facebooku zapisala Pivčeva. Foto: STA

"Najbolj žalostno je, da smo se šovov Erjavca že navadili in nam bodo zdaj nekateri mediji sporočali za kako izkušenega politika gre ter da te vrste politika Slovenija res nujno potrebuje. Ob navajanju vseh možnih političnih izkušenj bodo pozabljene prelomljene zaveze, arbitraže in politična telovadba, ki je sledila zgolj njegovim osebnim interesom ter interesom elit," je zapisala nekdanja kmetijska ministrica.

Na čelu stranke zdržala slabih osem mesecev

Ob tem je zapisala, da je zdaj na mestu vprašanje, ali je teflonski Karl Erjavec res teflonski ali smo teflonski prebivalci Slovenije, ki moramo prenašati njegove šove. " Zame je odgovor jasen. Teflonski smo mi vsi, ki te šove prenašamo. In prišel je čas, da naš teflon vržemo iz sebe in politiki Karla Erjavca jasno rečemo: hvala, ne!" je zapisala Pivčeva.

Nekdanja ministrica za kmetijstvo je na čelu DeSUS zdržala osem mesecev. Septembra lani je po spornih obiskih na Krasu in v Izoli najprej odstopila z mesta predsednice stranke, v začetku oktobra pa je odstopila še kot kmetijska ministrica. Ob svojem odstopu z mesta ministrice je izstopila tudi iz stranke DeSUS. Erjavec je stranko upokojencev do januarskega kongresa, na katerem ga je premagala Pivčeva, neprekinjeno vodil 15 let.