Janša pozval k umiritvi strasti: Zdrahe naj počakajo

"Potrebujemo samo majhen dodaten napor vseh pri zajezitvi epidemije, pa bodo prihodnji zahtevni tedni in meseci do začetka delovanja cepiva lahko bolj svobodni," je prek družbenega omrežja Twitter sporočil premier Janez Janša. V nadaljevanju svojega zapisa je poudaril, da lahko škodo v gospodarstvu, ki je nastala kot posledica epidemije, precej uspešno saniramo.

Janša: Zdrahe naj počakajo

"Tudi gospodarske posledice epidemije lahko z lastnimi močmi in podporo EU-sredstev precej omilimo. Zdrahe naj počakajo," pa je k umiritvi strasti pozval predsednik vlade. Razmere v politiki, družbi in gospodarstvu so trenutno precej negotove. Nova fronta se tako odpira med delodajalci in sindikati. Prvi pozivajo vlado k zamrznitvi višine minimalne plače v prihodnjem letu, sindikati pa na to ne pristajajo in napovedujejo splošno stavko.

Vlada glede vprašanja zamrznitve minimalne plače sicer ni sprejela še nobene odločitve, prav tako ni tega vprašanja obravnavala na včerajšnji seji, bodo pa o tem v petek razpravljali na seji Ekonomsko-socialnega sveta. Druga fronta pa se hkrati z drugim valom epidemije bolezni covid-19, ki je Slovenijo precej bolj prizadel kot spomladanski val okužb, odpira na političnem parketu.

DeSUS o nadaljnjih potezah v vladi

Z vrnitvijo Karla Erjavca na čelo DeSUS se namreč postavlja vprašanje, ali bo stranka upokojencev res izstopila iz Janševe vladne koalicije. Danes popoldne se bo najprej sestala poslanska skupina DeSUS, nato pa se ji bodo v razpravi pridružili še člani ožjega vodstva stranke. Dokončnih odločitev glede obstanka stranke v koaliciji danes ne gre pričakovati.

Z vrnitvijo Karla Erjavca na čelo DeSUS se odpira vprašanje, ali bo DeSUS ostal del Janševe koalicije. Foto: STA

Poslanci DeSUS za zdaj niso bili naklonjeni odhodu iz koalicije, bo pa odločitev o tem, ali stranka zapušča vladno koalicijo, odvisna od organov stranke. Od njihove dokončne odločitve glede tega vprašanja bo neuradno odvisna tudi odločitev, ali bosta svoja položaja v vladi zapustila zdravstveni minister Tomaž Gantar in kmetijski minister Jože Podgoršek.

Erjavec je namreč napovedal, da v Janševi vladi ne bo sodeloval kot minister, poslancem pa naj bi na ponedeljkovem sestanku predlagal, da stranka zapusti koalicijo. Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB se medtem zavzemajo, da bi v državni zbor čim prej vložile konstruktivno nezaupnico zoper vlado. Pri tem jim manjka še sedem glasov, ki jih iščejo prav v DeSUS in SMC.