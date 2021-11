Nespoštovanje PCT: Inšpektorji zaprli še dve trgovini in bencinski servis

Tržni inšpektorji so v današnjem poostrenem nadzoru spoštovanja PCT pogoja zaprli dve trgovini in bencinski servis. Vsem trem so izdali ustne odločbe do odprave nepravilnosti. "Popuščanj ne bo," pravi tržna inšpektorica Martina Gašperlin. Na terenu bodo inšpektorji tudi jutri, je še povedala za naš spletni portal.