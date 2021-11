Inšpektorji zaradi kršenja pogojev PCT zaprli črpalko OMV

Na tržnem inšpektoratu so potrdili, da so v sredo zaradi nespoštovanja pogojev PCT zaprli eno od črpalk OMV, konkretno na Rakeku. Zaprtje v takih primerih velja do preklica oziroma dokler stanja ne popravijo, so nam še pojasnili na inšpektoratu.

Na nepravilnosti glede spoštovanja pogojev PCT so tržni inšpektorji na bencinskem servisu OMV Rakek opozorili že prejšnji teden. Včeraj je inšpektorica črpalko ponovno obiskala in zaradi nespoštovanja pogojev PCT črpalko na Rakeku zaprla.

Po naših informacijah naj bi bil omenjeni bencinski servis danes že odprt, z nekoliko spremenjenim delovnim časom od 6. do 18. ure, medtem ko je bil običajen delovnik od 6. do 22. ure. Neuradno zato, ker morajo še zagotoviti osebo, ki bo preverjala PCT na vstopni točki.

Inšpektorji bodo tudi v prihodnje na različnih lokacijah nenapovedano preverjali spoštovanje pogojev PCT, so še poudarili. "Večkrat opozarjamo, a če to ne zaleže, je nujno ukrepanje," še sporočajo.

Na uradna pojasnila družbe OMV v Sloveniji še čakamo.

Izpolnjevanje PCT pogoja v državi zaskrbljujoče

"Zaskrbljujoče so ugotovitve, da posamezniki dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT ne želijo pokazati ali pa izražajo svoje nezadovoljstvo nad tistimi, ki nadzor izvajajo," pa sta po včerajšnjem sestanku z osrednjimi inšpekcijskimi službami v skupni izjavi opozorila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

"S poostrenim nadzorom želimo ljudi opomniti, naj se vedejo previdno in preventivno. Sredstva, s katerimi se lahko zaščitimo, so vedno na voljo. Odgovornost, da skrbimo za svoje zdravje in za zdravje bližnjih, pa je na nas samih. Trdno verjameva, da lahko le s skupnimi napori preprečimo morebitna zapiranja," sta še izpostavila in dodala, da si slovenska družba ne more privoščiti vnovičnega strogega omejevanja ali zaustavljanja gospodarskih dejavnosti.