Nekega dne bi rad nastopil na olimpijskih igrah #botrstvo

Projekt Botrstvo v Sloveniji je pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje nastal leta 2010. Namenjen je otrokom in mladostnikom iz družin v stiski iz vse Slovenije, ki potrebujejo dodatno podporo in pomoč za izboljšanje kakovosti življenja.

Projekt ima za otroke, ki so nadarjeni na športnem in glasbenem področju, še poseben sklad: dejavnosti. V Sloveniji je namreč veliko nadarjenih, ki zaradi finančnih težav ne morejo razviti svojega potenciala.

Na Siol.net od 20. 8. do 17. 9. traja dražba podpisanega reprezentančnega dresa Gorana Dragića in košarkarske žoge z njegovim podpisom. Ves izkupiček gre v dobrodelne namene, prav za nadarjene mlade, ki živijo v težkih razmerah.

Nekega dne bi rad nastopil na olimpijskih igrah

Desetletni deček Luka živi sam z mamo in bratom, saj so se starši nedavno ločili.

Pred ločitvijo so najeli posojilo za stanovanje, kmalu za tem pa je mama izgubila službo, zato zdaj zelo težko plačuje visoke mesečne stroške. Okreva tudi po težji poškodbi, zato je iskanje zaposlitve zanjo še težje.

Čeprav si želi, da otroka pomanjkanja ne bi čutila, sta prikrajšana za številne spodbude, ki so njunim sovrstnikom samoumevne.

Luka je letos končal peti razred osnovne šole. Je priden deček, ki prosti čas posveča treningom gimnastike. V tem športu je zelo uspešen, saj je osvojil že nekaj visokih mest na različnih tekmovanjih, tudi mednarodnih razsežnosti. Želi si, da bi nekega dne lahko nastopil na olimpijskih igrah.

Otroci iz projekta Botrstvo svojim botrom in donatorjem pišejo tudi zahvalna pisma. To zahvalo je napisal eden od varovancev. Foto: osebni arhiv

Glasbena talenta, ki veliko pomagata na domači kmetiji

Prava talenta sta tudi petnajstletni Nik in njegova desetletna sestrica Nika. Prihajata iz šestčlanske družine s štirimi otroki, ki živi na kmetiji.

Družina se preživlja z očetovo plačo, mama pa je iskalka zaposlitve. Otroci poleg šole veliko pomagajo doma, družina namreč skrbi tudi za bolno sorodnico. Z nizkimi dohodki težko poravnajo vse mesečne obveznosti.

Nika je občutljiva, a živahna in zgovorna deklica, ki je uspešno končala četrti razred osnovne šole. Obiskuje glasbeno šolo, kjer že dlje časa igra klavir. Nadarjena je na glasbenem področju, zato v prostem času najraje poje in sodeluje v pevskem zboru ter nastopa na različnih prireditvah.

Nik je pozitiven in energičen fant, ki obiskuje srednjo šolo. Zelo rad ima šport, predvsem nogomet, a ga zaradi finančnega stanja družine in pomoči doma žal ne more trenirati.

V prostem času najraje igra kitaro, s čimer družbo vedno spravi v dobro voljo. Tako kot sestrica je nadarjen tudi na glasbenem področju.

Otroci iz projekta Botrstvo svojim botrom in donatorjem v zahvalo kdaj tudi kaj narišejo. Foto: osebni arhiv

Izjemen športnik, ki je bil že večkrat nagrajen

Trinajstletni Peter je skromen deček, ki živi sam z mamo. Mama je sicer zaposlena, a s skromnim mesečnim dohodkom komaj pokrije vse stroške družine.

Po plačilu mesečnih položnic in obveznosti pogosto zmanjka sredstev za osnovne življenjske potrebščine, občasni večji izdatki, kot so šolske potrebščine, izleti in šole v naravi, pa so velika finančna obremenitev.

Peter je končal osmi razred osnovne šole, z učenjem nima težav. Je izjemen športnik. Obožuje karate, v katerem je še posebej uspešen. Večkrat je bil za svoje uspehe tudi nagrajen in je stopil na stopničke različnih tekmovanj, kar mu ogromno pomeni.

Tekmovanj in s tem povezanih treningov ter potovanj je vedno več, mama pa nima sredstev, da bi mu jih omogočala. S pomočjo zbranih sredstev bo Peter lahko še naprej krepil svoj talent in športni potencial.

Otroci iz projekta Botrstvo svojim botrom in donatorjem v zahvalo kdaj tudi kaj narišejo. Eden od varovancev je narisal sebe na nogometnem igrišču. Foto: osebni arhiv

Šestletni Jaka obožuje nogomet

Jaka šteje komaj šest let in živi v enostarševski petčlanski družini. Pred kratkim se je družina ločila od očeta, ta je nad mamo izvajal hudo fizično in psihično nasilje.

Dogajanje je vse člane družine močno zaznamovalo, nekaj časa so preživeli v kriznem centru in varni hiši. Stabilno pa ni niti njihovo finančno stanje.

Mama je zaposlena, a prejema minimalen dohodek, zato komaj pokrije vse mesečne stroške štirih otrok. Trudi se, da otroci ne bi občutili pomanjkanja, vendar pogosto nimajo ustreznih pogojev za kakovostno izobraževanje in preživljanje prostočasnih dejavnosti.

Jaka je živahen in čustven fant. V prostem času najraje kolesari. Rad je športno aktiven, še posebej obožuje nogomet.

Šport za otroke iz zapletenih družinskih okolij pogosto pomeni varen prostor za odmik in sprostitev ter odkrivanje novih talentov. Z zbranimi sredstvi bodo tudi Jaki omogočili boljše pogoje za zdrav psihofizični razvoj in lepše preživljanje otroških dni.

Foto: Thinkstock