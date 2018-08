Nadarjeni Petri je umrl oče, brez donatorjev ne bi mogla razvijati svojih talentov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Projekt Botrstvo v Sloveniji je pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje nastal leta 2010. Namenjen je otrokom in mladostnikom iz družin v stiski iz vse Slovenije, ki potrebujejo dodatno podporo in pomoč za izboljšanje kakovosti življenja.

Projekt ima za otroke, ki so nadarjeni na športnem in glasbenem področju, poseben sklad: dejavnosti. V Sloveniji je namreč veliko talentov, ki zaradi finančnih težav ne morejo razviti svojega potenciala.

Na Siol.net od 20. 8. do 17. 9. poteka dražba podpisanega reprezentančnega dresa Gorana Dragića in košarkarske žoge z njegovim podpisom. Ves izkupiček gre v dobrodelne namene, prav za nadarjene mlade, ki živijo v težkih razmerah.

Predstavljamo nekaj njihovih zgodb.

Klubskega treniranja mu ne zmore omogočiti

Trinajstletni Žan skupaj z mamo živi v skromnem najemniškem stanovanju. Mama je kljub intenzivnemu iskanju zaposlitve brezposelna in družino težko preživlja z zgolj socialno denarno pomočjo.

Žan je letos končal osmi razred, v osnovni šoli je priden in redno hodi k pouku. Je živahen, a preprost in skromen fant ter pravi raziskovalec.

Svoj prosti čas najraje namenja športnim aktivnostim. Že nekaj časa obiskuje košarkarski krožek na šoli, saj mu mama klubskega treniranja žal ne zmore omogočiti.

Z zbranimi sredstvi bo Žanu omogočeno klubsko treniranje, s tem pa tudi boljši pogoji za razvijanje potencialov in zdrav vsestranski razvoj.

Otroci iz projekta Botrstvo svojim botrom in donatorjem v zahvalo kdaj tudi kaj narišejo. Eden od varovancev je narisal košarkarsko žogo. Foto: osebni arhiv

Trenerji ji napovedujejo uspeh v profesionalni odbojki

Petrino družino je pred kratkim zadel hud udarec, saj ji je umrl oče. Dvanajstletnica živi z mamo in mlajšim bratom, poleg čustvene krize pa se je družina znašla tudi v hudi finančni stiski.

Čeprav je mama zaposlena, z eno plačo težko odplačuje stanovanjsko posojilo, ki sta ga vzela skupaj s pokojnim možem. Težave ima že s kritjem osnovnih življenjskih stroškov.

Petra je končala sedmi razred osnovne šole in je odlična učenka. Je odgovorna in samostojna, veliko svojega časa pa posveti športu.

Trenira odbojko in vsak konec tedna uspešno nastopa na tekmah po vsej Sloveniji. Trenerji so opazili, da je zelo nadarjena, in ji napovedujejo realne možnosti za uspeh v profesionalni odbojki.

V prostem času, ki ga zaradi športnih obveznosti nima veliko, se rada druži s prijateljicami in riše. Prejeta sredstva bodo namenjena kritju stroškov treningov, s tem pa bo Petri omogočeno nadaljno razvijanje športnega talenta.

Foto: Vid Ponikvar

V prostem času najraje igra harmoniko

Zaradi težkih materialnih razmer je v program Botrstvo vključen enajstletni Marko. Marko je del štiričlanske družine, ki živi v skromnem podnajemniškem stanovanju.

Zaposlen je le oče, pa še to neredno, zato prejema nizko plačilo. S tako majhnimi prihodki se družina komaj prebija iz meseca v mesec.

Starši se trudijo, da otroka ne bi čutila materialnega pomanjkanja, vendar jima težko privoščijo marsikaj, kar je njunim sovrstnikom samoumevno.

Marko je uspešno končal šesti razred osnovne šole in je učenec s posebnimi potrebami. Je prijazen deček, ki vedno rad priskoči na pomoč.

V prostem času najraje igra harmoniko, vendar pa mu starši glasbene šole zaradi finančne stiske žal ne zmorejo več omogočiti.

Otroci iz projekta Botrstvo svojim botrom in donatorjem v zahvalo kdaj tudi kaj narišejo. Enemu od varovancev so omogočili nadaljnje igranje harmonike. Foto: osebni arhiv

Že od mladih nog jo navdušuje nogomet

Zaradi težkih materialnih razmer je v projekt Botrstvo vključena šestnajstletna Maja. Dekle je del štiričlanske družine, ki se je znašla v težkem finančnem položaju, saj sta oba starša izgubila službo.

Stiska jih je pripeljala tako daleč, da si včasih stežka kupijo že osnovne življenjske potrebščine.

Maja je živahno dekle, ki je uspešno in brez težav končalo prvi letnik gimnazije. Je pridno in delavno dekle, ki se veliko smeji in iz situacije vedno izvleče le najboljše.

Že ko je bila majhna, jo je povsem navdušil nogomet. Zdaj ga trenira že vrsto let in v njem je tudi izjemno uspešna.

Zaveda se, da so treningi nogometa, obvezna oprema in prevozi na treninge ter tekme za družino veliko finančno breme, a upa, da bo s pomočjo botrov, donatorjev in sodelujočih na dražbi še naprej lahko razvijala svoj talent.

Otroci iz projekta Botrstvo svojim botrom pišejo tudi zahvalna pisma. "Hvala za pomoč, da lahko treniram nogomet," je zapisal eden od varovancev. Foto: ZPM Moste- Polje