Nekdanji župan Fištravec je obupal nad politiko

"Delal sem po najboljših močeh in skušal zmeraj postaviti Maribor na prvo mesto."

Lista nekdanjega mariborskega župana Andreja Fištravca bo od zdaj v mestnem svetu, kjer ima tri svoje predstavnike, nastopala pod imenom Klub samostojnih svetnikov. Tako so se odločili, potem ko jih je Fištravec obvestil, da se umika iz političnega življenja, piše STA.

Vodja kluba Miha Recek je ob tem napovedal nadaljevanje konstruktivne opozicijske drže.

Kot je ob tem navedel Recek, je njihova lista svoj obstoj v dobrem letu mandata trenutnega župana Saše Arsenoviča upravičila predvsem s tem, da je presekala pogost molk koalicije in javnosti ter opozarjala na problematične odločitve, ki so prihajale iz vodstva mariborske občine, piše STA.

Svetniška skupina, ki jo je že pred časom zapustil tudi nekdanji podžupan Saša Pelko, se je pretekli teden sestala s Fištravcem, da bi zastavila pot naprej. Ta se jim je znova zahvalil za podporo na županskih volitvah in pohvalil delovanje svetniške skupine, ki po njegovem mnenju dosledno opravlja svojo opozicijsko vlogo.

Posvetil se bo projektom zunaj politične sfere

Ob tem jim je sporočil, da bo svojo aktivno vlogo v mestni politiki pustil za sabo in se posvetil drugim projektom zunaj politične sfere, zaradi česar je tudi predlagal spremembo njihovega imena, piše STA.

"Na obdobje, ko so mi Mariborčani dvakrat zaupali mandat za vodenja mesta, sem zelo ponosen. Delal sem po najboljših močeh in skušal zmeraj postaviti Maribor na prvo mesto. Veliko stvari, na katere sem opozarjal, je zdaj postalo državna tema, predvsem kar se tiče podfinanciranja občin," je dejal Fištravec.

Med uspešnimi projekti, ki naj bi bili plod njegovega županovanja, je Fištravec izpostavil odprtje Skate parka, prenovo Cafove ulice, odprtje podvoza pod Ljubljansko ulico in nadvoza nad Titovo cesto ter kolesarske poti, še piše STA.

"Podražitvena koalicija je ponovno na pohodu"

Recek je ob tem poudaril, da aktualni župan do zdaj še ni začel nobenega lastnega projekta, se je pa pohvalil s projekti, ki so bili začeti pod prejšnjo občinsko oblastjo, in podražil praktično vse javne storitve.

"Svojim koalicijskim partnerjem je razdelil plačane funkcije v nadzornih svetih javnih podjetij in si s svojim nonšalantnim ter odrezavim obnašanjem zaprl marsikatera vrata. Podražitvena koalicija je ponovno na pohodu pred četrtkovo redno sejo in tudi tokrat v svetniški skupini ne bomo tiho," je po poročanju STA napovedal Recek.