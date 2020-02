Nekdanji mariborski župan ima novo službo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdaj točno bo Fištravec prevzel vodenje dijaškega doma, še ni znano. Svet zavoda, ki je soglasno sklenil, da vodenje doma prepustijo Fištravcu, naj bi želel, da po upokojitvi dozdajšnje ravnateljice doma Ksenije Jaušovec vodenje doma prevzame 1. marca, poroča Večer.

Fištravec je za Večer še povedal, da so mladi njegovo strokovno področje. "Ko bom naredil posnetek stanja, bom videl, kdo vse je pripravljen sodelovati, da skupaj najdemo rešitev, kajti vedno je škoda, da se izgubi nekaj, kar je bilo ustvarjeno. Za delo z mladimi je veliko različnih priložnosti, morda so možnosti medgeneracijskega sodelovanja. In če le obstaja interes ustanovitelja, torej države, bo možno najti kakšne rešitve," še piše Večer.

Fištravec je pred dnevi sporočil, da se umika iz političnega življenja in da si želi svojo karierno pot nadaljevati v okviru projektov, ki zajemajo izobraževanje.