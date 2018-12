Po Fištravčevem porazu služba za nedoločen čas četverici iz njegovega kabineta

Mediji poročajo, da so na mariborski občinski upravi 1. decembra, torej le dan pred drugim krogom županskih volitev za nedoločen čas zaposlili osem ljudi, tudi štiri sodelavce iz kabineta dosedanjega župana Andreja Fištravca, ki je volitve sicer izgubil že v prvem krogu. Na občini trdijo, da so bile zaposlitve v kadrovskem načrtu.

Zaposlitev štirih redarjev zaradi kadrovske stiske sicer po poročanju medijev ni sporna, v oči pa bode zaposlitev štirih tesnih Fištravčevih sodelavcev in dejstvo, da je sklep o zaposlitvi za nedoločen čas Fištravec podpisal že po tistem, ko je bilo jasno, da na županskem stolčku ne bo ostal.

Fištravec leta 2013 zahteval, da ne kadrujejo

Trem so omogočili zaposlitev za nedoločen čas na podlagi izjeme iz zakona o delovnih razmerjih, ko javna objava razpisa ni potrebna. Četrta oseba je bila izbrana na podlagi razpisa, je med drugim poročala Televizija Slovenija.

Fištravec zadeve ni želel komentirati, so pa na televiziji spomnili na položaj iz leta 2013, ko je, še preden je Fištravec uradno prevzel županovanje, direktorica občinske uprave zaposlila sedem izbrancev. Fištravec je takrat zahteval, da se kadrovskih potez vzdržijo do njegovega prihoda na občino in ocenil, da kršijo delovno zakonodajo in poziv protikorupcijske komisije o klientelističnem zaposlovanju.