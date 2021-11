Nekdanji minister Šabeder: Naredili smo vse, kar je bilo mogoče

Parlamentarna preiskovalna komisija o zagotavljanju zaščitne opreme je danes zaslišala nekdanjega ministra za zdravje Aleša Šabedra. Pojasnjeval je vladno ukrepanje pred prvo razglasitvijo epidemije v Sloveniji in menil, da je ministrstvo za zdravje glede na takratne okoliščine in informacije o novem koronavirusu naredilo vse, kar je bilo mogoče.

Šabeder je po uvodnem kronološkem orisu dogajanja na ministrstvu za zdravje in vladi v zvezi z novim koronavirusom poudaril, da so se razmere spreminjale ne samo iz dneva v dan, temveč iz ure v uro. "V prvih tednih ni bilo veliko znanega o novem koronavirusu oziroma bolezni. Stroka je sicer imela informacije, vendar so bile velikokrat nasprotujoče. Ni bilo jasno, kako kužna je, kako se prenaša, kakšna je smrtnost," je dejal.

Ministrstvo za zdravje ni imelo zakonske podlage za nabavo opreme

Posledično je bilo po njegovih besedah nejasno, kakšna raven zaščitne opreme je potrebna za obravnavo covidnih bolnikov. Osnovna zaščita pred tem so bile kirurške maske in rokavice, maske z višjo zaščito, vizirje in skafandre pa so uporabljali samo v določenih primerih visoko nalezljivih boleznih, prav tako za delo s tako opremo niso bile usposobljene vse bolnišnice.

Za zaloge zaščitne opreme so takrat skrbeli zdravstveni izvajalci sami, zavod za blagovne rezerve, ki je imel v skladiščih del opreme, pa je, kot je poudaril Šabeder, v domeni ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ministrstvo za zdravje ni imelo zakonske podlage za nabavo opreme niti sredstev, je še dodal. Spomnil je tudi, da je bila Kitajska, največja proizvajalka zaščitne opreme, na vrhuncu epidemije in je imela težave s proizvodnjo, z dobavami pa posledično tudi ves svet.

Stanje naj bi se spreminjalo iz dneva v dan, celo iz ure v uro

Kakšne so bile zaloge opreme v slovenskih bolnišnicah, ni znal natanko odgovoriti, saj da se je stanje iz dneva v dan spreminjalo. Na začetku tudi niso vedeli, koliko opreme bodo potrebovali. Bolnišnice so ob tem same iskale možnosti za dobavo dodatne opreme, vire so iskali tudi na ministrstvu. Ob tem je Šabeder še poudaril, da so dobavitelji želeli plačilo vnaprej, bilo je tudi veliko prevar, zato so morali biti pri tem posebej pozorni.

Nekdanji minister je danes še menil, da bi bilo, če gledamo z današnjega vidika, mogoče narediti kaj drugače, hitreje. "Mislim, da smo naredili vse, kar je bilo mogoče tisti trenutek narediti," je še dodal.

Na vprašanje predsednice komisije Suzane Lep Šimenko (SDS), zakaj takrat niso priporočili nošnje zaščitnih mask, je Šabeder dejal, da se vseh priporočil natančno ne spomni, zatrdil pa je, da so bile priporočene zdravstvenim delavcem pri obravnavi bolnikov. Kot se spomni, splošnemu prebivalstvu nošnja mask ni bila priporočena, saj da so takrat imeli malo znanja o prenosu bolezni in njeni kužnosti.

Šabeder: Primopredaja ne bi mogla biti bolj korektna

Menil je še, da primopredaja njegovemu nasledniku Tomažu Gantarju "bolj korektna ne bi mogla biti". Še isti večer, ko je nastopila nova vlada, torej 13. marca, mu je predal ključne zadeve, ki jih je bilo treba sprejeti še tisti večer, pripravljeni so bili vsi delovni dostopi, naslednji dan pa sta opravila bolj natančno predajo poslov.

Obdobje parlamentarne preiskave, sklicane na zahtevo koalicije, sega do 1. februarja 2020, ko je vlado še vodil predsednik LMŠ Marjan Šarec, zdravstveni resor pa Šabeder. Epidemijo je zaradi širjenja novega koronavirusa 12. marca razglasil ravno zadnji, vlada Janeza Janše pa je nastopila naslednji dan. Z razglasitvijo epidemije so aktivirali državni načrt za ukrepanje ob pojavu epidemije.

Komisija ugotavljala morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij

Namen komisije je med drugim ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za gospodarnost in pravočasnost nabav osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, za sprejete ukrepe pred epidemijo in njenem obdobju. Trenutna vlada namreč trdi, da so jim predhodniki pod vodstvom vlade Marjana Šarca pustili prazna skladišča.