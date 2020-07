Nekdanji malezijski premier obsojen zaradi korupcije

Nekdanji malezijski premier Nadžib Razak je kriv v vseh sedmih točkah obtožnice v prvem od številnih sojenj zaradi korupcije in zlorabe položaja, je danes odločilo višje sodišče v Kuala Lumpurju. Nadžib zavrača krivdo, češ da so ga zavedli finančni svetovalci in se namerava pritožiti.

Škandal okoli neodvisnega sklada 1Malaysia Development Berhard (1MDB) je pretresel Malezijo in razkril globalno mrežo korupcije in poneverb. Današnja odločitev sodišča se je osredotočala na okoli 10 milijonov dolarjev, ki so jih nakazali iz sklada na zasebne račune takratnega premierja. Nadžib je bil na čelu vlade od leta 2009 do 2018, piše STA.

Že pred odločitvijo sodišča napovedal tožbo

"Po preučitvi vseh dokazov na procesu mislim, da je tožilstvo uspešno dokazalo svoj prav brez dvoma," je dejal sodnik Mohamad Nazlan Mohamad Gazali. Nadžib zanika krivdo in trdi, da so ga zavedli finančni svetovalci, med njimi Lov Džo, ki se sooča z obtožbami tako v Maleziji kot v ZDA. Čeprav oblasti ne vedo, kje je, Lov vztraja pri svoji nedolžnosti.

Po porazu na volitvah 2018 je nova vlada zopet odprla preiskavo okoli 1MDB. Foto: Reuters

Vsaka obtožnica, med njimi pranje denarja in zloraba položaja, lahko prinese do 15 oziroma do 20 let zapora. Nadžib je pred odločitvijo sodišča sicer že napovedal pritožbo, če bi ga spoznali za krivega. Prejšnji teden je ameriška banka Goldman Sachs z malezijsko vlado sklenila poravnavo v višini 3,9 milijarde dolarjev zaradi svoje vloge v korupcijski shemi. S tem se je banka rešila obtožb, da je zavajala vlagatelje, ko je pomagala zbrati 6,5 milijarde dolarjev za 1MDB.

Malezijske oblasti so sicer Nadžiba oprale krivde, ko je bil ta še premier. Ko pa je leta 2018 na volitvah doživel poraz, je nova vlada spet odprla preiskavo okoli 1MDB. Na odločitev sodišča mnogi gledajo tudi kot test vladavine prava v Maleziji. Sprejeli so jo namreč pet mesecev po tem, ko se je Nadžibova stranka vrnila v vlado kot del koalicije. Nekateri pa so se zbali, da bi to lahko vplivalo na odločitev sodišča, še navaja STA.